«Мгновенная карма». В Краснодарском крае сократят должность чиновника, который обматерил анапских волонтеров

Краснодарский край

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  • © Скриншот из соцсетей Сергея Урайкина vk.com/sergei_yraikin
    © Скриншот из соцсетей Сергея Урайкина vk.com/sergei_yraikin

На Кубани ликвидируют должность замминистра минобразования

Предыстория: В середине января в соцсетях завирусилось видео, где замминистра образования Кубани Сергей Урайкин обматерил волонтеров центра в Анапе во время переезда. На записи чиновник обвинил их в том, что они спекулируют информацией и сеют панику.

Позднее Урайкин извинился, объяснив свое поведение «непрерывным напряжением».

«Известия» сообщили, что до 5 февраля в Краснодарском крае ликвидируют должность замминистра образования, которую занимал Сергей Урайкин. По данным СМИ, это связано с формированием департамента молодежной политики. 

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Политический обозреватель Андрей Гусий отреагировал на событие и назвал это «мгновенной кармой». Он отметил, что уже 31 января Урайкин покинет свой пост.

«Я думаю, что не надо особо гадать, что именно послужило катализатором такого решения. Скажем прямо, руководство в шоке от произошедшего. Перспективы самого Сергея Урайкина смотрятся так себе. Судя по всему, нет там перспектив. Думать надо и соответствовать уровню занимаемой должности», — прокомментировал Гусий.

Как писали Юга.ру, в 2023 году Сергея Урайкина задержали с чужим телефоном после вечеринки в караоке, посвященной 8 Марта. Его доставили в отдел полиции. Чиновник был пьян, но смог извиниться и объяснить, что взял телефон по ошибке. После разбирательств Урайкина отпустили, а девушке вернули телефон.

Анапа Волонтеры Молодежная политика политика Чиновники

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