«Сердце разрывается от таких кадров». В Краснодарском крае ищут волонтеров для спасения птиц, пострадавших от разлива нефти

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. 17 декабря десятки километров побережья Черного моря в Краснодарском крае покрылись мазутом. Жители заметили на пляжах Анапы и Темрюкского района пострадавших птиц.

17 декабря эколог и блогер Георгий Каваносян сообщил об открытии набора волонтеров для спасения животных, пострадавших от разлива нефти в Черном море.

Добровольцы будут помогать очищать пернатых от мазута с помощью специальных средств. О том, как это правильно делать, им расскажут в специальном телеграм-чате. Также требуется помощь в поиске пострадавших птиц на пляжах. Фотографии и видео с их координатами можно отправлять экологу Геогрию Каваносяну.