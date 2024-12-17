«Сердце разрывается от таких кадров». В Краснодарском крае ищут волонтеров для спасения птиц, пострадавших от разлива нефти

Краснодарский край

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  • © Скриншоты видео из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz
    © Скриншоты видео из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz

Без человеческого вмешательства большинство птиц, испачкавшихся в нефтепродуктах, погибнет

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. 17 декабря десятки километров побережья Черного моря в Краснодарском крае покрылись мазутом. Жители заметили на пляжах Анапы и Темрюкского района пострадавших птиц.

17 декабря эколог и блогер Георгий Каваносян сообщил об открытии набора волонтеров для спасения животных, пострадавших от разлива нефти в Черном море. 

Добровольцы будут помогать очищать пернатых от мазута с помощью специальных средств. О том, как это правильно делать, им расскажут в специальном телеграм-чате. Также требуется помощь в поиске пострадавших птиц на пляжах. Фотографии и видео с их координатами можно отправлять экологу Геогрию Каваносяну.

Пляжи Анапы и Темрюкского района оказались в нефти после крушения танкеров:

Напомним, дикую птицу, измазанную в мазуте, первыми заметили жители поселка Волна в Темрюкском районе.

«Сердце разрывается от таких кадров. На видео чомга или большая поганка, которую вчера нашли на побережье у поселка Волна Темрюкского района. Этот вид иногда зимует на Тамани. Сейчас волонтеры собираются организованно помогать птицам, отмывать их. Ребятам большой респект!» — пишет Каваносян.

Уток также находят на пляжах Анапы. Кроме того, в станице Благовещенской встретили собаку и стаю чаек, измазанных мазутом. По словам экологов, если животным и особенно птицам не помочь, они могут погибнуть.

Как писали Юга.ру, ущерб Черному морю от разлива нефти в Новороссийске в конце февраля 2024 года составил более 450 млн рублей.

Анапа Нефть Происшествия Разлив нефти Темрюкский район Черное море Экология

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