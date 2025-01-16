Можно ли умереть от паров мазута? Собрали мнения врачей и узнали, с какими заболеваниями нельзя работать с нефтепродуктами
Врачи прокомментировали, с какими заболеваниями категорически нельзя убирать мазут и дышать нефтепродуктами
Предыстория. 15 января стало известно, что в Анапе умер 17-летний волонтер Александр Комин, очищающий пляжи от мазута. По информации источников, у парня была хроническая астма, а в день смерти он находился на берегу моря.
Заместитель президента Российской академии образования эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил, что к внезапной смерти подростка могли привести проблемы с сердцем, резкое увеличение физической активности и переутомление. Он исключил версию с отравлением парами мазута — такое может произойти только в теплый период.
Токсиколог краевой больницы скорой помощи Искандер Рзаев заявил, что человек не может умереть от испарений мазута на открытом воздухе.
«Смерть человека от паров мазута, ну, как бы это нонсенс. Почему? Потому что для того, чтобы человек умер от паров нефтепродуктов, он должен находиться в замкнутом пространстве, и концентрация этого вещества должна быть очень высокая», — объяснил специалист.
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Московский педиатр Юлия Савина советует всем, кто неоднократно пачкался мазутом оголенной кожей, обязательно посетить дерматолога. Также она рекомендует всем волонтерам сдать общий и биохимический анализы крови, сделать флюорографию и УЗИ органов брюшной полости.
Пульмонолог из Санкт-Петербурга Ника Пушкина сообщила, что не стоит работать с мазутом в обострении хронического заболевания (например, астма или ХОБЛ). Вне обострения лучше обратиться к лечащему врачу и уточнить индивидуальные риски.
Фельдшер из Анапы Роман Кожемяко рассказал, что за суточную смену приходится три-четыре вызова скорой помощи по поводу неблагоприятного воздействия паров мазута. Чаще всего люди жалуются на головную боль и тошноту.
«В основном это легкие формы, с обострением бронхиальной астмы люди попадали в единичных случаях. Многие вообще не осознают, что они надышались парами мазута, в их понимании — они долго работали в масках, стало душно. Но полностью маски (даже 3M), в которых работает большинство волонтеров, не защищают от паров. Симптомы появляются через несколько часов уборки, поэтому важно делать перерывы. Для полной защиты нужны специализированные маски, например, как те, что носят шахтеры», — объяснил Кожемяко.
Как писали Юга.ру, после уборки мазута на побережье Черного моря к медикам обратились 146 волонтеров.
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