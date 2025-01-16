Можно ли умереть от паров мазута? Собрали мнения врачей и узнали, с какими заболеваниями нельзя работать с нефтепродуктами

Предыстория. 15 января стало известно, что в Анапе умер 17-летний волонтер Александр Комин, очищающий пляжи от мазута. По информации источников, у парня была хроническая астма, а в день смерти он находился на берегу моря.

Заместитель президента Российской академии образования эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил, что к внезапной смерти подростка могли привести проблемы с сердцем, резкое увеличение физической активности и переутомление. Он исключил версию с отравлением парами мазута — такое может произойти только в теплый период.

Токсиколог краевой больницы скорой помощи Искандер Рзаев заявил, что человек не может умереть от испарений мазута на открытом воздухе.

«Смерть человека от паров мазута, ну, как бы это нонсенс. Почему? Потому что для того, чтобы человек умер от паров нефтепродуктов, он должен находиться в замкнутом пространстве, и концентрация этого вещества должна быть очень высокая», — объяснил специалист.