В Анапе погиб 17-летний парень. В соцсетях пишут, что он надышался мазутом во время уборки пляжа

По одной из версий, студент волонтерил от анапского техникума. Учебное заведение утверждает, что отправляло на уборку только совершеннолетних

В посте говорится, что у парня была хроническая астма, а в день смерти он находился на берегу моря.

Известно, что парень учился в Анапском индустриальном техникуме. Директор учебного заведения Евгения Пономарева подтвердила смерть студента и рассказала, что руководство техникума не отправляло его на работы по уборке пляжей от мазута.

«Студенты и преподаватели техникума, как и тысячи других людей, участвуют в работах на пляжах, помогают очищать берег Анапы. Но в этом задействованы исключительно совершеннолетние.

По каждой смене формируются списки участников, фиксируются все, кто выходит на береговую полосу. Александра, как и всех его сверстников и тех, кто моложе 18 лет, никогда в организованные группы не включали».

В оперштабе Краснодарского края также сообщили, что студент не был организованным волонтером и отметили, что причину смерти следователи установят после результатов судебно-медицинской экспертизы.