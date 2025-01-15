В Анапе погиб 17-летний парень. В соцсетях пишут, что он надышался мазутом во время уборки пляжа
По одной из версий, студент волонтерил от анапского техникума. Учебное заведение утверждает, что отправляло на уборку только совершеннолетних
15 января телеграм-канал Kub Mash сообщил, что в Анапе умер 17-летний волонтер Александр Комин, очищающий пляжи от мазута.
В посте говорится, что у парня была хроническая астма, а в день смерти он находился на берегу моря.
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Известно, что парень учился в Анапском индустриальном техникуме. Директор учебного заведения Евгения Пономарева подтвердила смерть студента и рассказала, что руководство техникума не отправляло его на работы по уборке пляжей от мазута.
«Студенты и преподаватели техникума, как и тысячи других людей, участвуют в работах на пляжах, помогают очищать берег Анапы. Но в этом задействованы исключительно совершеннолетние.
По каждой смене формируются списки участников, фиксируются все, кто выходит на береговую полосу. Александра, как и всех его сверстников и тех, кто моложе 18 лет, никогда в организованные группы не включали».
В оперштабе Краснодарского края также сообщили, что студент не был организованным волонтером и отметили, что причину смерти следователи установят после результатов судебно-медицинской экспертизы.
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