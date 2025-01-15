В Анапе погиб 17-летний парень. В соцсетях пишут, что он надышался мазутом во время уборки пляжа

Краснодарский край

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  • © Фото nariart, freepik.com
    © Фото nariart, freepik.com

По одной из версий, студент волонтерил от анапского техникума. Учебное заведение утверждает, что отправляло на уборку только совершеннолетних

15 января телеграм-канал Kub Mash сообщил, что в Анапе умер 17-летний волонтер Александр Комин, очищающий пляжи от мазута. 

В посте говорится, что у парня была хроническая астма, а в день смерти он находился на берегу моря.

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Известно, что парень учился в Анапском индустриальном техникуме. Директор учебного заведения Евгения Пономарева подтвердила смерть студента и рассказала, что руководство техникума не отправляло его на работы по уборке пляжей от мазута.

«Студенты и преподаватели техникума, как и тысячи других людей, участвуют в работах на пляжах, помогают очищать берег Анапы. Но в этом задействованы исключительно совершеннолетние. 

По каждой смене формируются списки участников, фиксируются все, кто выходит на береговую полосу. Александра, как и всех его сверстников и тех, кто моложе 18 лет, никогда в организованные группы не включали».

В оперштабе Краснодарского края также сообщили, что студент не был организованным волонтером и отметили, что причину смерти следователи установят после результатов судебно-медицинской экспертизы.

Как писали Юга.ру, в ставропольском центре спасения птиц из 1051 особи выжило только 175. Также с момента разлива мазута погибли больше 60 дельфинов.

Анапа Волонтеры Нефть Происшествия Разлив нефти Студенты Экология

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