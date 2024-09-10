«Дайте нам Собянина на пару лет». Что думают жители Краснодара о строительстве подземного метро

Краснодарцы не верят, что власти построят подземное метро. Выбрали самые яркие комментарии в сети

3 сентября Министерство экономики Краснодарского края сообщило новые подробности о строительстве подземного метро в Краснодаре. Новость вызвала очередную волну обсуждений.

Протяженность подземного метро в Краснодаре составит 25,6 км. Пути проложат от ж/д вокзала «Краснодар-1» до аэропорта «Пашковский». Строительство участка займет 6 лет.



Трасса пройдет через улицы Красную и 40-летия Победы, далее вниз через улицу Багряную и поселок Новознаменский.

Пост телеграм-канала «Типичный Краснодар» с этой новостью собрал 386 комментариев и более 2 тыс. реакций. Судя по сообщениям, жители Краснодара настроены скептически. Они не верят, что в Краснодаре когда-то построят метро и считают, что идея так и останется на стадии планирования.



Вот некоторые комментарии: «Подскажите, кто знает точный адрес, где у нас в городе находится бюро фантазий или это отдел такой при администрации?» «Можно еще проект портала для телепортации оформить за 200 млрд рублей». «1 апреля давно прошло и по календарю в целом, и в Краснодаре в частности».

Несколько пользователей вспомнили, что власти Краснодара за последнее время предлагали разные варианты метро — от канатного до наземного. «Нашим «метростроевцам» для начала нужно определиться, какое метро они хотят строить. Воздушное, наземное или подземное. А то их штормит из крайности в крайность. А по факту, даже яму под дорогой построить не могут» «Наземный трамвай станет подземным, потом надводным, ну а потом подводным!»

Под постом много комментариев о том, что в городе есть более значимые проблемы, чем проектирование метро. Большинство сообщений о подземном переходе на улице Красных Партизан, который строят уже три года. Шуточный опрос о том, что построят раньше — подземный трамвай, канатное метро, наземку или переход на Красных Партизан собрал 13,5 тыс. голосов.



«Московское метро до Красной Поляны быстрее построят. Чем власти Краснодара сделают подземный переход». «Если будут стрить со скоростью подземного перехода на Партизан, то даже правнуки не увидят этот трамвай». «За три года подземный пешеходный переход сделать не могут, а тут подземный трамвай от вокзала до аэропорта. Клоуны!»

Другие считают, что прежде чем строить метро, нужно дать городу достаточное количество трамваев. «На ГМР уже 10 лет обещают трамвай, а тут подземку собрались делать». Людей волнуют и другие нерешенные проблемы города. Например, организация уборки мусора, обеспечение бесперебойной подачи электричества, ремонт Тургеневского моста, строительство ливневок, реставрация Авроры и краснодарского цирка. Некоторые комментаторы высказывают свои идеи строительства метро в Краснодаре. Одна из жительниц предлагает создать аналог московского аэроэкспресса, тем более, что «до аэропорта доходит ж/д ветка». По ее словам, такой проект будет стоить дешевле и потребует меньше времени.

Но есть и другие, более фантастические предложения: «Иностранцев пригласить, как в своё время Петр I делал для строительства Петербурга». «Дайте нам Собянина на пару лет. Сразу появятся развязки, исчезнут пробки!» «Предлагаю эксклюзивный проект невидимого метро. Стоит очень дорого, но использование бюджетных средств проконтролировать невозможно!»