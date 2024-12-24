Власти Краснодара попросили выбрать самое значимое городское событие. Жители назвали свой антирейтинг

В список вошли и такие события, как реконструкция Дома молодежи, презентация туристического бренда Краснодара, запуск новых трамваев и электробусов, возращение эвакуаторов, открытие подземного перехода на Красных Партизан и кинотеатра «Болгария»ю



Горожане отметили, что «это не должно входить в список самых значимых дел за год, это должно быть обыденным, а то у нас скоро вывоз мусора будет считаться за значимое событие».



Жители назвали свои варианты значимых событий и предложили составить антирейтинг происшествий:

провал коллектора на улице Московской;

массовые отключения электроэнергии летом;

разлив мазута в Керченском проливе;

украшенная к Новому году улица имени Галицкого;

незаконное принятие генплана.