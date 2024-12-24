Власти Краснодара попросили выбрать самое значимое городское событие. Жители назвали свой антирейтинг
Краснодарцам предложили проголосовать за самое значимое городское событие 2024 года
23 декабря телеграм-канал «МЦУ Краснодар» опубликовал опрос. Власти предложили выбрать самое значимое городское событие 2024 года. Больше всего жителей проголосовали за начало строительства Западной трамвайной линии.
На втором месте оказалось открытие 10 новых школ. Замкнул тройку лидеров старт строительства главного канализационного коллектора.
Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов РФ по итогам 2024 года:
В список вошли и такие события, как реконструкция Дома молодежи, презентация туристического бренда Краснодара, запуск новых трамваев и электробусов, возращение эвакуаторов, открытие подземного перехода на Красных Партизан и кинотеатра «Болгария»ю
Горожане отметили, что «это не должно входить в список самых значимых дел за год, это должно быть обыденным, а то у нас скоро вывоз мусора будет считаться за значимое событие».
Жители назвали свои варианты значимых событий и предложили составить антирейтинг происшествий:
- провал коллектора на улице Московской;
- массовые отключения электроэнергии летом;
- разлив мазута в Керченском проливе;
- украшенная к Новому году улица имени Галицкого;
- незаконное принятие генплана.
Как писали Юга.ру, краснодарцы выбрали лучшие рестораны, кофейни и локации города в 2024 году.