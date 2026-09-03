Спад загрузки до 27%: почему в 2026 году отели Сочи потеряли много туристов

По оценкам экспертов, за первые семь месяцев года общий уровень загрузки отелей в горах просел на 14–16%, а у моря — на 20–27%. Туристы стали реже бронировать гостиницы среднего сегмента (3–4 звезды). При этом отели категории «пять звезд» смогли удержать основной поток гостей.

3 сентября «Известия» сообщили , что в первом полугодии 2026 года загрузка гостиниц на побережье Сочи упала на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в июне падение достигло 22,3%. Даже в пик сезона, в июле и августе, наблюдался спад — на 15,8% и 11,6% соответственно. В горном кластере в 2026 году динамика оказалась чуть лучше, но также осталась отрицательной — загрузка сократилась до 25%.

Главными причинами спада спроса на отели Сочи специалисты отрасли назвали сокращение расходов россиян на поездки, рост цен на авиабилеты, перебои в работе аэропорта и дефицит бензина.

По данным СМИ, чтобы вернуть клиентов, гостиничные операторы стали снижать цены. За январь — июль стоимость проживания в пятизвездочных отелях упала на 14%, а в среднем сегменте — на 10%. В июне средний тариф на побережье снизился на 17,8%.

Глубина бронирования при этом сократилась в среднем до двух недель. Чтобы завлечь гостей, отели предлагают бесплатное проживание для детей до 11 лет и формируют спецтарифы с включенными ужинами.

Снижение цен и провал по посещаемости ударили по финансовым показателям бизнеса. Доходность на один номер на побережье за полугодие упала на 27%, а в горах — на 7%. Больше всего доходность упала в мае — почти на 40%.



Эксперты сходятся во мнении, что ожидать изменений до конца года не стоит. По их прогнозам, горнолыжный сезон может частично поддержать отрасль, но компенсировать летние убытки не сможет. По итогам года средняя цена номера в Сочи просядет еще на 11,3%, загрузка — на 11,9%, а общая доходность отельного бизнеса упадет на 22%.