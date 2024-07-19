На Западной трамвайной линии Краснодара начали укладывать рельсы и шпалы

Краснодарский край

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  • Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Краснодаре продолжают строить трамвайную линию к Западному обходу. На этапе 2.1 начали укладывать рельсы и шпалы

18 июля «Новый трамвай Краснодара» поделился новостями о возведении Западной трамвайной линии. Сейчас работы ведут на втором участке этапа 2.1. Ранее там демонтировали гаражи, после чего слой почвы заменили на суглинок, создали дренаж и переустроили коммунальные сети.

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На втором участке с прямым отрезком пути рабочие укладывают рельсы и шпалы, монтируют температурные компенсаторы, проводят отсыпку щебнем, производят балластировку пути.

  • © Фото предоставлено телеграм-каналом «Новый трамвай Краснодара»
    © Фото предоставлено телеграм-каналом «Новый трамвай Краснодара»

На первом участке укладывать рельсы и шпалы начнут в ближайшее время. Также на этапе 2.1 продолжают заливать фундаменты опор контактной сети.

  • Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Как писали Юга.ру, строить трамвайную ветку от Западного депо до Немецкой деревни начали 31 января 2024 года. Для этого мэрия передала исполнителю семь земельных участков. Всего на модернизацию трамвайной инфраструктуры в Краснодаре в 2024 году выделили 4,4 млрд рублей.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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На Западной трамвайной линии Краснодара начали укладывать рельсы и шпалы
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