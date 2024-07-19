На Западной трамвайной линии Краснодара начали укладывать рельсы и шпалы

Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Краснодаре продолжают строить трамвайную линию к Западному обходу. На этапе 2.1 начали укладывать рельсы и шпалы

18 июля «Новый трамвай Краснодара» поделился новостями о возведении Западной трамвайной линии. Сейчас работы ведут на втором участке этапа 2.1. Ранее там демонтировали гаражи, после чего слой почвы заменили на суглинок, создали дренаж и переустроили коммунальные сети.

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На втором участке с прямым отрезком пути рабочие укладывают рельсы и шпалы, монтируют температурные компенсаторы, проводят отсыпку щебнем, производят балластировку пути.

© Фото предоставлено телеграм-каналом «Новый трамвай Краснодара»

На первом участке укладывать рельсы и шпалы начнут в ближайшее время. Также на этапе 2.1 продолжают заливать фундаменты опор контактной сети.

Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Так сейчас выглядит первый участок на этапе 2.1 © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру