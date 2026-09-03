У берегов Крыма заметили массовое скопление сарпы — «галлюциногенной» рыбы

Крым

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  • © Фото Fredrik Ohlander, Unsplash.com
    © Фото Fredrik Ohlander, Unsplash.com

Вблизи побережья Севастополя огромными стаями появилась сарпа

31 августа Крымское информационное агентство сообщило, что в акватории полуострова зафиксировали появление крупных косяков сарпы — рыбы, которая традиционно обитает в Средиземноморье и Атлантике. По словам местных рыбаков, отдельные экземпляры достигают веса 2–3 килограммов.

На Кипре сарпу иногда называют «рыбой с галлюциногенным сюрпризом». Считается, что при употреблении в пищу она может вызывать психоактивные эффекты.

Естественный замор или разлив нефти:

В настоящее время сарпу можно встретить у крымских берегов крупными группами в районе мыса Андрея Первозванного. Она также регулярно попадается подводным охотникам.

Местные рыболовы поясняют, что сарпа в основном питается растительностью, поэтому поймать ее на удочку удается лишь случайно. Причины столь интенсивного скопления рыбы у севастопольского побережья пока остаются без объяснения.

Как писали Юга.ру, за последние 28 лет в Азовском море популяция леща сократилась на 95% из-за солености воды.

Крым Рыболовство Севастополь Черное море Экология

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У берегов Крыма заметили массовое скопление сарпы — «галлюциногенной» рыбы
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