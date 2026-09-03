У берегов Крыма заметили массовое скопление сарпы — «галлюциногенной» рыбы

31 августа Крымское информационное агентство сообщило, что в акватории полуострова зафиксировали появление крупных косяков сарпы — рыбы, которая традиционно обитает в Средиземноморье и Атлантике. По словам местных рыбаков, отдельные экземпляры достигают веса 2–3 килограммов.

На Кипре сарпу иногда называют «рыбой с галлюциногенным сюрпризом». Считается, что при употреблении в пищу она может вызывать психоактивные эффекты.