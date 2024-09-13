В Краснодаре новые электробусы вышли в город. По каким улицам поедет транспорт?

По Краснодару начали ходить новые электробусы. Они будут ездить по маршруту, который соединяет западную и восточную части города

Транспорт модели Е321 производства «Белкоммунмаш» пополнил маршрут № 10 «Комсомольский микрорайон — 1-е отделение учхоза «Кубань». Он едет по улицам Сормовская, 30-й Иркутской Дивизии, Уральская, Тюляева, Лизы Чайкиной, Северная, Красная, Гаврилова, Красных Партизан, Академика Лукьяненко, Калинина. Перед запуском специалисты МУП «КТТУ» проверили электробусы.

13 сентября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что на дороги города вышли семь новых электробусов.

«Этим машинам нужна подзарядка, поэтому закупили для них четыре станции. Пополнять свой запас аккумуляторы будут ночью в течение шести часов. Этого достаточно, чтобы пройти 220 километров с полной загрузкой. Такой современный и комфортный получился подарок горожанам на День Краснодарского края», — рассказал мэр города Евгений Наумов.

Как сообщил градоначальник, теперь в Краснодаре курсируют 23 электробуса. Они оборудованы пандусом, системами кондиционирования и видеонаблюдения, терминалами для бесконтактной оплаты проезда, USB-разъёмами для зарядки.

Напомним, в феврале в Краснодаре запустили первые электробусы по маршруту 2Е «Железнодорожный вокзал «Краснодар-1» — троллейбусное депо № 1».