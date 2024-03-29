В Краснодаре заработает городская штрафстоянка. На улицы выйдут 11 эвакуаторов

По его словам, власти закупили 11 таких машин и организовали штрафстоянку на 160 мест. Он подчеркнул, что правоохранители, по решению антитеррористической комиссии, имеют право эвакуировать автомобили с отсутствующими номерами без оформления протокола.



«Закуплены 11 эвакуаторов, которых для краевого центра вполне достаточно, чтобы организовать работу по эвакуации транспортных средств. Организована штрафстоянка на 160 машино-мест. Совместно с ГИБДД мы готовы к эвакуции», — заявил Сергей Воложинов.



Напомним, что в сентябре 2023 года на дорогах Краснодара снова появились эвакуаторы. Официально работу в городе они прекратили в 2020 году. Позже власти рассказали, что спецтехника вернется на улицы, но не уточнили, когда.



В начале 2022 года депутаты ЗСК доработали и приняли закон об эвакуаторах. Тогда решили создать диспетчерский центр на базе новой организации, подведомственной краевому Минтрансу.