В Краснодаре заработает городская штрафстоянка. На улицы выйдут 11 эвакуаторов
Врио начальника ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказал о работе эвакуаторов в столице Кубани
На 35-й сессии ЗСК депутаты заслушали отчет о работе ГУ МВД России по Краснодарскому краю за 2023 год. Врио начальника регионального ведомства Сергей Воложинов рассказал в том числе о работе эвакуаторов в Краснодаре, сообщает ГТРК «Кубань».
Что делать, если в Краснодаре эвакуировали автомобиль?:
По его словам, власти закупили 11 таких машин и организовали штрафстоянку на 160 мест. Он подчеркнул, что правоохранители, по решению антитеррористической комиссии, имеют право эвакуировать автомобили с отсутствующими номерами без оформления протокола.
«Закуплены 11 эвакуаторов, которых для краевого центра вполне достаточно, чтобы организовать работу по эвакуации транспортных средств. Организована штрафстоянка на 160 машино-мест. Совместно с ГИБДД мы готовы к эвакуции», — заявил Сергей Воложинов.
Напомним, что в сентябре 2023 года на дорогах Краснодара снова появились эвакуаторы. Официально работу в городе они прекратили в 2020 году. Позже власти рассказали, что спецтехника вернется на улицы, но не уточнили, когда.
В начале 2022 года депутаты ЗСК доработали и приняли закон об эвакуаторах. Тогда решили создать диспетчерский центр на базе новой организации, подведомственной краевому Минтрансу.
Как писали ранее Юга.ру, во втором квартале 2024 года в парках Краснодара и на бульваре в центре города запретят ездить на электросамокатах.