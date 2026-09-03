«Сикс-севен», БПЛА и «Колобок»: стали известны претенденты на «Слово года — 2026»

Вся Россия

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  • © Фото magnific, сайт magnific.com
    © Фото magnific, сайт magnific.com

Специалисты выбрали 40 выражений, одно из которых станет словом года

2 сентября агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу импринта «Лингва» сообщило топ-40 слов, которые вошли в список номинантов на звание «Слово года — 2026» 

«Слово года» — проект, направленный на популяризацию словарей, а также на сохранение и развитие русского языка. Номинация должна определить слово, которое отражает настроение общества и социокультурные процессы. 

В список вошли слова и словосочетания: «Колобок», «Макс» (мессенджер), БПЛА, НПЗ, «белые списки», «отмена», «локальность», «тревожность», «проявленность», «лор» (предыстория).

Сакральная троица русской речи:

В перечне есть слова, связанные с использованием искусственного интеллекта: 

  • «промт» (текстовый запрос для нейросети);
  • «нейрослоп» (высококачественный цифровой контент, созданный ИИ);
  • «вайбкодинг» (подход в программировании, где нейросеть генерирует решение);
  • «брейнрот» (разговорное название интернет-контента низкого качества). 

Также претендентами на звание стали выражения, часто используемые среди молодежи: «прайм-эра» (период, когда человек находится на пике своих возможностей), «нишевый», «ред-флаг» (обозначение потенциально токсичного в отношениях человека), «газ» (как синоним призыва к действию). Кроме того, в списке есть слово «6-7», или же «сикс-севен», — мем, не имеющий фиксированного значения. 

Слова отбирали более 80 лингвистов, филологов, журналистов, представители университетов и других специалистов. При выборе они ориентировались на актуальность выражения, популярность и его влияние. 

«Слово года — 2026» объявят на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№28, которая пройдет в декабре. 

Как писали Юга.ру, в мае адыгейский язык добавили в «Яндекс Переводчик».

Лингвистика Образование общество

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