«Сикс-севен», БПЛА и «Колобок»: стали известны претенденты на «Слово года — 2026»

Специалисты выбрали 40 выражений, одно из которых станет словом года

«Слово года» — проект, направленный на популяризацию словарей, а также на сохранение и развитие русского языка. Номинация должна определить слово, которое отражает настроение общества и социокультурные процессы.

2 сентября агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу импринта «Лингва» сообщило топ-40 слов, которые вошли в список номинантов на звание «Слово года — 2026»

В перечне есть слова, связанные с использованием искусственного интеллекта:

«промт» (текстовый запрос для нейросети);

«нейрослоп» (высококачественный цифровой контент, созданный ИИ);

«вайбкодинг» (подход в программировании, где нейросеть генерирует решение);

«брейнрот» (разговорное название интернет-контента низкого качества).

Также претендентами на звание стали выражения, часто используемые среди молодежи: «прайм-эра» (период, когда человек находится на пике своих возможностей), «нишевый», «ред-флаг» (обозначение потенциально токсичного в отношениях человека), «газ» (как синоним призыва к действию). Кроме того, в списке есть слово «6-7», или же «сикс-севен», — мем, не имеющий фиксированного значения.

Слова отбирали более 80 лингвистов, филологов, журналистов, представители университетов и других специалистов. При выборе они ориентировались на актуальность выражения, популярность и его влияние.

«Слово года — 2026» объявят на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№28, которая пройдет в декабре.