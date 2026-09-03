Краснодарцев предупредили о сильном дожде с ветром. В городе действует штормовое предупреждение

ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что в пятницу, 4 сентября, в городе ожидается дождь с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 22 м/с. Действует штормовое предупреждение.

Согласно данным «Яндекс Погоды», в Краснодаре 4 сентября дождя не ожидается. Днем воздух прогреется до 30 °С. К ночи столбики термометров опустятся до 20 °С.



В выходные в столице Кубани сохранится теплая погода. В субботу, 5 сентября, ожидается солнечный день и до 32 °С, а в воскресенье пройдет небольшой дождь и температура опустится до 26 °С.