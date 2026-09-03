Краснодарцев предупредили о сильном дожде с ветром. В городе действует штормовое предупреждение

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

В Краснодаре в конце недели ожидается ухудшение погоды

ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что в пятницу, 4 сентября, в городе ожидается дождь с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 22 м/с. Действует штормовое предупреждение. 

До +32 °C в Краснодаре и грозы на побережье:

Согласно данным «Яндекс Погоды», в Краснодаре 4 сентября дождя не ожидается. Днем воздух прогреется до 30 °С. К ночи столбики термометров опустятся до 20 °С.

В выходные в столице Кубани сохранится теплая погода. В субботу, 5 сентября, ожидается солнечный день и до 32 °С, а в воскресенье пройдет небольшой дождь и температура опустится до 26 °С.

Ранее Юга.ру писали, когда в Краснодарском крае наступит климатическая осень.

Город Краснодар Погода Штормовые предупреждения

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