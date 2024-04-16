В Краснодаре построят канализационный коллектор за 20 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре в 2024 году начнут строить главный канализационный коллектор

Самый масштабный за последние 30 лет инфраструктурный проект получил положительное заключение экспертизы. Общая стоимость объекта составит 20 млрд рублей, из них более 5 млрд — средства краевого и местного бюджетов.

«Краснодар быстро растёт и нуждается в замене коммунальной инфраструктуры. Строительство второй очереди коллектора позволит разгрузить систему водоотведения в центральной части города и обеспечит её развитие», — сообщил вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Проектом предусмотрено строительство трех канализационных насосных станций и коллектора протяженностью 23,1 км, способного пропускать 150 тыс. кубометров воды в сутки. Завершить работы планируют в 2027 году.

Напомним, к 2025 году мэр Краснодара пообещал запустить коллектор на «треть города». 

Как писали Юга.ру, в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара появится новая школа на 1550 мест. Готовность образовательного учреждения составляет 79%. 

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