В Краснодаре построят канализационный коллектор за 20 млрд рублей

В Краснодаре в 2024 году начнут строить главный канализационный коллектор

Самый масштабный за последние 30 лет инфраструктурный проект получил положительное заключение экспертизы. Общая стоимость объекта составит 20 млрд рублей, из них более 5 млрд — средства краевого и местного бюджетов.

«Краснодар быстро растёт и нуждается в замене коммунальной инфраструктуры. Строительство второй очереди коллектора позволит разгрузить систему водоотведения в центральной части города и обеспечит её развитие», — сообщил вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Проектом предусмотрено строительство трех канализационных насосных станций и коллектора протяженностью 23,1 км, способного пропускать 150 тыс. кубометров воды в сутки. Завершить работы планируют в 2027 году.

Напомним, к 2025 году мэр Краснодара пообещал запустить коллектор на «треть города».