Цветочные часы, новый сквер и кинотеатр «Болгария»: какие объекты открыли в Краснодаре в День города

Власти Краснодара открыли цветочные часы и новый сквер, а в обновленном кинотеатре «Болгария» прошел первый кинопоказ

28 сентября власти Краснодара открыли одну из достопримечательностей — цветочные часы на пересечении улиц Гаврилова и Красной. Они были на реставрации с весны 2024 года.

Чашу часов и территорию вокруг украсили композициями из цветов и растений. Специалисты высадили бересклеты и бегонии, тюльпановые деревья, липы, магнолии и сирень. Каждый час здесь будет звучать гимн Краснодара.



Кроме того, на территории за часами открыли новый сквер. Ранее в этом месте находились заброшенные павильоны старого рынка. В зеленой зоне появились клумбы, скамейки и фотозона.