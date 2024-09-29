Цветочные часы, новый сквер и кинотеатр «Болгария»: какие объекты открыли в Краснодаре в День города
Власти Краснодара открыли цветочные часы и новый сквер, а в обновленном кинотеатре «Болгария» прошел первый кинопоказ
28 сентября власти Краснодара открыли одну из достопримечательностей — цветочные часы на пересечении улиц Гаврилова и Красной. Они были на реставрации с весны 2024 года.
Чашу часов и территорию вокруг украсили композициями из цветов и растений. Специалисты высадили бересклеты и бегонии, тюльпановые деревья, липы, магнолии и сирень. Каждый час здесь будет звучать гимн Краснодара.
Кроме того, на территории за часами открыли новый сквер. Ранее в этом месте находились заброшенные павильоны старого рынка. В зеленой зоне появились клумбы, скамейки и фотозона.
Еще одним событием стало открытие обновленного здания кинотеатра «Болгария». В зале прошел кинопоказ фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя.
От прежнего облика остался только шрифт названия кинотеатра, но к нему добавили слоган «Больше чем кино». На сайте администрации говорится, что теперь «Болгария» — культурно-досуговый центр с киноконцертным залом. Помимо кинопоказов здесь будут проходить выставки, встречи и лекции.
Справка. В 1967 году в Краснодаре открылся кинотеатр «Космос», спустя два года его переименовали в «Болгарию». С 2004 года кинотеатр арендовала сеть «Монитор». В декабре 2020 года мэрия Краснодара решила не продлевать аренду.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре отреставрировали Дом купцов Аведовых начала XX века. Теперь здание выглядит, как 110 лет назад.