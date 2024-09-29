Цветочные часы, новый сквер и кинотеатр «Болгария»: какие объекты открыли в Краснодаре в День города

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара krd.ru
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара krd.ru

Власти Краснодара открыли цветочные часы и новый сквер, а в обновленном кинотеатре «Болгария» прошел первый кинопоказ

28 сентября власти Краснодара открыли одну из достопримечательностей — цветочные часы на пересечении улиц Гаврилова и Красной. Они были на реставрации с весны 2024 года.

Чашу часов и территорию вокруг украсили композициями из цветов и растений. Специалисты высадили бересклеты и бегонии, тюльпановые деревья, липы, магнолии и сирень. Каждый час здесь будет звучать гимн Краснодара.

Кроме того, на территории за часами открыли новый сквер. Ранее в этом месте находились заброшенные павильоны старого рынка. В зеленой зоне появились клумбы, скамейки и фотозона.

  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара krd.ru
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара krd.ru
  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара krd.ru
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара krd.ru
  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара krd.ru
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара krd.ru

Еще одним событием стало открытие обновленного здания кинотеатра «Болгария». В зале прошел кинопоказ фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя.

От прежнего облика остался только шрифт названия кинотеатра, но к нему добавили слоган «Больше чем кино». На сайте администрации говорится, что теперь «Болгария» — культурно-досуговый центр с киноконцертным залом. Помимо кинопоказов здесь будут проходить выставки, встречи и лекции.

  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара krd.ru
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара krd.ru
  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара krd.ru
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара krd.ru

Справка. В 1967 году в Краснодаре открылся кинотеатр «Космос», спустя два года его переименовали в «Болгарию». С 2004 года кинотеатр арендовала сеть «Монитор». В декабре 2020 года мэрия Краснодара решила не продлевать аренду.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре отреставрировали Дом купцов Аведовых начала XX века. Теперь здание выглядит, как 110 лет назад.

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