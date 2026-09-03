В Краснодаре под открытым небом бесплатно покажут мультфильм «Корпорация монстров»

Краснодарский край

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  • Кадр из мультфильма «Корпорация монстров» © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru
    Кадр из мультфильма «Корпорация монстров» © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru

Краснодарцев приглашают на фестиваль детских секций и семейного отдыха (0+)

5 сентября на событийной площадке на улице Обрывной пройдет фестиваль, посвященный детскому дополнительному образованию. В 19:00 в летнем амфитеатре покажут мультфильм «Корпорация монстров», который меняет представление о чудовищах под кроватью.

Действие происходит в вымышленном городе Монстрополисе, который работает на детских криках. Энергию добывает «Корпорация монстров» — фабрика, где специально обученные «пугальщики» проходят через волшебные двери в шкафах, чтобы пугать детей по всему миру. Сами монстры при этом верят, что дети смертельно опасны и токсичны. Все меняется, когда в мир монстров случайно попадает маленькая человеческая девочка по имени Бу.

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С 16:00 посетителей ждут интерактивные мастер-классы и пробные занятия по самым разным направлениям: от командных игр, хореографии и классических шахмат до IT-технологий, музыки и творческих экспериментов. В 17:00 на сцене выступят воспитанники секций с показательными номерами. Затем для гостей организуют прогулку вдоль набережной Кубани.

Посещение фестиваля бесплатное, предварительная запись не нужна.

Как писали Юга.ру, в музее Краснодара 4 и 5 сентября можно бесплатно посмотреть «Белое солнце пустыни» и «Вий».

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В Краснодаре под открытым небом бесплатно покажут мультфильм «Корпорация монстров»
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