В Краснодаре под открытым небом бесплатно покажут мультфильм «Корпорация монстров»

5 сентября на событийной площадке на улице Обрывной пройдет фестиваль, посвященный детскому дополнительному образованию. В 19:00 в летнем амфитеатре покажут мультфильм «Корпорация монстров», который меняет представление о чудовищах под кроватью.

Действие происходит в вымышленном городе Монстрополисе, который работает на детских криках. Энергию добывает «Корпорация монстров» — фабрика, где специально обученные «пугальщики» проходят через волшебные двери в шкафах, чтобы пугать детей по всему миру. Сами монстры при этом верят, что дети смертельно опасны и токсичны. Все меняется, когда в мир монстров случайно попадает маленькая человеческая девочка по имени Бу.