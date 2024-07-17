В Краснодар привезли новый односекционный трамвай. До 2027 года на маршруты выйдут 90 таких вагонов

17 июля представитель «Нового трамвая Краснодара» сообщил Юга.ру, что в город привезли первый трамвай производства АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод». Вагон доставили в Западное депо. Специалисты МУП «КТТУ» протестируют его, а после он сможет выйти на линию.

«Современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным. Для краснодарцев мы закупаем трамваи с низким уровнем пола и широкими проходами, удобные для маломобильных групп населения и пассажиров с детьми. Все вагоны оборудованы системой кондиционирования», — отметил гендиректор «Нового трамвая Краснодара» Игорь Васильев.



В вагоне модели 71-628-01 предусмотрено 32 посадочных места, максимальная вместимость — 120 пассажиров. Расцветка ливреи соответствует принятой в Краснодаре схеме окраски общественного транспорта. Аналогичные модели эксплуатируют в Челябинске, Магнитогорске и Томске.



В 2024 году в Краснодар привезут 20 таких вагонов. Все они выйдут на маршруты Западного депо, проходящие через трамвайный узел на улице Московской.



Всего до конца 2026 года на городские линии выйдут 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев.