В Краснодар привезли новый односекционный трамвай. До 2027 года на маршруты выйдут 90 таких вагонов
Представитель «Нового трамвая Краснодара» рассказал об односекционных трамваях, поставляемых в город
17 июля представитель «Нового трамвая Краснодара» сообщил Юга.ру, что в город привезли первый трамвай производства АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод». Вагон доставили в Западное депо. Специалисты МУП «КТТУ» протестируют его, а после он сможет выйти на линию.
В Краснодаре строят трамвайную линию к Западному обходу:
«Современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным. Для краснодарцев мы закупаем трамваи с низким уровнем пола и широкими проходами, удобные для маломобильных групп населения и пассажиров с детьми. Все вагоны оборудованы системой кондиционирования», — отметил гендиректор «Нового трамвая Краснодара» Игорь Васильев.
В вагоне модели 71-628-01 предусмотрено 32 посадочных места, максимальная вместимость — 120 пассажиров. Расцветка ливреи соответствует принятой в Краснодаре схеме окраски общественного транспорта. Аналогичные модели эксплуатируют в Челябинске, Магнитогорске и Томске.
В 2024 году в Краснодар привезут 20 таких вагонов. Все они выйдут на маршруты Западного депо, проходящие через трамвайный узел на улице Московской.
Всего до конца 2026 года на городские линии выйдут 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре у половины муниципальных автобусов, трамваев и троллейбусов нет кондиционеров.