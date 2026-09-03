Российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото engin akyurt, pixabay.com
    © Фото engin akyurt, pixabay.com

Российские нефтяные компании сорвали или задерживают отгрузку топлива почти по 60% контрактов. Основной объем долгов пришелся на «Роснефть» и «Лукойл»

3 сентября издание «Ъ» сообщило, что с мая по сентябрь российские нефтяные компании смогли вовремя исполнить лишь 41% биржевых контрактов на поставку бензина. Каждая пятая сделка закончилась отменой или дефолтом. Еще 39% объемов не отгружены до сих пор. При этом четверть всех задержек превышает допустимый 30-дневный срок.

Главными должниками стали «Роснефть» (28% неисполненных обязательств) и «Лукойл» (46%). Представители отрасли объясняют это тем, что именно их заводы подверглись наибольшему числу атак БПЛА. По данным Росстата, в июне выпуск нефтепродуктов в стране просел на 21,7%, а в июле — на 19,3%.

Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок:

Как объясняют эксперты рынка, в условиях сокращения производства компании вынуждены в первую очередь снабжать топливом оборонные и промышленные предприятия, аграриев и муниципальный транспорт.

Из-за дефицита мощности правительство уже снизило норматив обязательных биржевых продаж бензина с 15% до 10%, чтобы соотнести требования с реальными возможностями НПЗ.

Российский топливный союз уже обратился к правительству, заявив, что предоплаченное топливо с заводов практически не отгружается, а независимым заправкам предлагают покупать либо импортный бензин, либо объемы на условиях дорогого самовывоза.

По данным экспертов, зависание крупных партий бензина создает дополнительный дефицит и провоцирует рост цен. В результате независимые АЗС вынуждены переходить на внебиржевые контракты, где ценник значительно выше, а прозрачность поставок ниже.

Власти рассчитывают, что ситуация начнет стабилизироваться по мере завершения ремонтов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отремонтировать осталось около 10% пострадавших НПЗ.

Как писали Юга.ру, юг России оказался среди регионов с самым низким наличием топлива на АЗС.

Автомобили Бизнес-сообщество Нефть СВО Топливо Экономика

Все материалы по теме:

Новости

У берегов Крыма заметили массовое скопление сарпы — «галлюциногенной» рыбы
Краснодарцев предупредили о сильном дожде с ветром. В городе действует штормовое предупреждение
Российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина
«Сикс-севен», БПЛА и «Колобок»: стали известны претенденты на «Слово года — 2026»
В Краснодаре под открытым небом бесплатно покажут мультфильм «Корпорация монстров»
Спад загрузки до 27%: почему в 2026 году отели Сочи потеряли много туристов

Лента новостей

Эхо челночного рая
Вчера, 19:19
Эхо челночного рая
Как Вишняковский рынок выживает среди маркетплейсов и растущей аренды в Краснодаре
19 погибших за август, большинство — дети
1 сентября, 18:25
19 погибших за август, большинство — дети
Итоги самых смертоносных атак БПЛА на Краснодарский край
Девочка с колокольчиком и День знаний
1 сентября, 05:55
Девочка с колокольчиком и День знаний
Как кубанский педагог Брюховецкий придумал главные школьные традиции страны

Реклама на сайте