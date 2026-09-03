Российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина

Российские нефтяные компании сорвали или задерживают отгрузку топлива почти по 60% контрактов. Основной объем долгов пришелся на «Роснефть» и «Лукойл»

3 сентября издание «Ъ» сообщило , что с мая по сентябрь российские нефтяные компании смогли вовремя исполнить лишь 41% биржевых контрактов на поставку бензина. Каждая пятая сделка закончилась отменой или дефолтом. Еще 39% объемов не отгружены до сих пор. При этом четверть всех задержек превышает допустимый 30-дневный срок. Главными должниками стали «Роснефть» (28% неисполненных обязательств) и «Лукойл» (46%). Представители отрасли объясняют это тем, что именно их заводы подверглись наибольшему числу атак БПЛА. По данным Росстата, в июне выпуск нефтепродуктов в стране просел на 21,7%, а в июле — на 19,3%.

Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок:

Как объясняют эксперты рынка, в условиях сокращения производства компании вынуждены в первую очередь снабжать топливом оборонные и промышленные предприятия, аграриев и муниципальный транспорт.

Из-за дефицита мощности правительство уже снизило норматив обязательных биржевых продаж бензина с 15% до 10%, чтобы соотнести требования с реальными возможностями НПЗ.

Российский топливный союз уже обратился к правительству, заявив, что предоплаченное топливо с заводов практически не отгружается, а независимым заправкам предлагают покупать либо импортный бензин, либо объемы на условиях дорогого самовывоза.

По данным экспертов, зависание крупных партий бензина создает дополнительный дефицит и провоцирует рост цен. В результате независимые АЗС вынуждены переходить на внебиржевые контракты, где ценник значительно выше, а прозрачность поставок ниже.

Власти рассчитывают, что ситуация начнет стабилизироваться по мере завершения ремонтов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отремонтировать осталось около 10% пострадавших НПЗ.