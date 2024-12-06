В Краснодаре на 25% повысили стоимость проезда в трамваях и троллейбусах
За проезд в транспорте КТТУ в Краснодаре нужно будет платить 50 рублей уже в субботу, 7 декабря
Предыстория. 5 ноября стало известно, что с 1 декабря в Краснодаре подорожает проезд в муниципальном общественном транспорте с 40 до 50 рублей. Однако в указанный день повышение цены не произошло.
5 декабря в администрации Краснодара сообщили, что мера вступит в силу с 7 декабря. Речь о транспорте МУП КТТУ — трамваях, троллейбусах и автобусах. В 50 рублей теперь обойдётся не только поездка, но и провоз багажа.
По словам директора КТТУ Александра Грачева, это вынужденная мера, чтобы предприятие могло продолжать работать и развиваться. Деньги нужны на ремонт трамвайных путей и контактной сети, модернизацию тяговых подстанций, капремонт трамвайных вагонов и троллейбусов.
Информация о повышении стоимости проезда краснодарцев возмутила. Приводим некоторые комментарии:
- «А повышение комфорта будет?»
- «Сначала транспорт улучшить. А уже потом поднимать цену».
- «Я подписку премиум на трамвай не хотела, отмените, пожалуйста».
- «Пересядем на велики, самокаты и мопеды. Делов-то».
- «Собирают деньги на ремонт дороги на Московской».
- «Бога хоть побойтесь, нелюди! Что вы делаете? Или вам всё зарплат мало?»
В последний раз стоимость проезда в транспорте КТТУ повышали в августе 2023 года — с 35 до 40 рублей.
Напомним, в сентябре стоимость проезда в маршрутке № 414 выросла до 55 рублей. С 16 октября частные перевозчики увеличили цену на 11 маршрутах, с 18 октября — еще на 15. Таким образом, в октябре 56 перевозчиков подняли стоимость проезда. Всего в Краснодаре их 81.
Стоимость проезда на маршрутах, которые работают по брутто-контрактам (№ № 33, 102А, 121А, 140А, 155А, 160А, 163А, 101А, 83, 19, 89, 91, 32, 120А, 66), сохранится в размере 40 рублей.
Как писали Юга.ру, проезд в общественном транспорте Краснодарского края может стоить на 20% меньше для пользователей транспортных карт.