В Краснодаре на 25% повысили стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

За проезд в транспорте КТТУ в Краснодаре нужно будет платить 50 рублей уже в субботу, 7 декабря

Предыстория. 5 ноября стало известно, что с 1 декабря в Краснодаре подорожает проезд в муниципальном общественном транспорте с 40 до 50 рублей. Однако в указанный день повышение цены не произошло.

5 декабря в администрации Краснодара сообщили, что мера вступит в силу с 7 декабря. Речь о транспорте МУП КТТУ — трамваях, троллейбусах и автобусах. В 50 рублей теперь обойдётся не только поездка, но и провоз багажа.

По словам директора КТТУ Александра Грачева, это вынужденная мера, чтобы предприятие могло продолжать работать и развиваться. Деньги нужны на ремонт трамвайных путей и контактной сети, модернизацию тяговых подстанций, капремонт трамвайных вагонов и троллейбусов.