В Краснодаре на 25% повысили стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

За проезд в транспорте КТТУ в Краснодаре нужно будет платить 50 рублей уже в субботу, 7 декабря

Предыстория. 5 ноября стало известно, что с 1 декабря в Краснодаре подорожает проезд в муниципальном общественном транспорте с 40 до 50 рублей. Однако в указанный день повышение цены не произошло.

5 декабря в администрации Краснодара сообщили, что мера вступит в силу с 7 декабря. Речь о транспорте МУП КТТУ — трамваях, троллейбусах и автобусах. В 50 рублей теперь обойдётся не только поездка, но и провоз багажа.

По словам директора КТТУ Александра Грачева, это вынужденная мера, чтобы предприятие могло продолжать работать и развиваться. Деньги нужны на ремонт трамвайных путей и контактной сети, модернизацию тяговых подстанций, капремонт трамвайных вагонов и троллейбусов.

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Информация о повышении стоимости проезда краснодарцев возмутила. Приводим некоторые комментарии:

  • «А повышение комфорта будет?»
  • «Сначала транспорт улучшить. А уже потом поднимать цену».
  • «Я подписку премиум на трамвай не хотела, отмените, пожалуйста».
  • «Пересядем на велики, самокаты и мопеды. Делов-то».
  • «Собирают деньги на ремонт дороги на Московской».
  • «Бога хоть побойтесь, нелюди! Что вы делаете? Или вам всё зарплат мало?»

В последний раз стоимость проезда в транспорте КТТУ повышали в августе 2023 года — с 35 до 40 рублей.

Напомним, в сентябре стоимость проезда в маршрутке № 414 выросла до 55 рублей. С 16 октября частные перевозчики увеличили цену на 11 маршрутах, с 18 октября — еще на 15. Таким образом, в октябре 56 перевозчиков подняли стоимость проезда. Всего в Краснодаре их 81.

Стоимость проезда на маршрутах, которые работают по брутто-контрактам (№ № 33, 102А, 121А, 140А, 155А, 160А, 163А, 101А, 83, 19, 89, 91, 32, 120А, 66), сохранится в размере 40 рублей.

Как писали Юга.ру, проезд в общественном транспорте Краснодарского края может стоить на 20% меньше для пользователей транспортных карт.

Город Деньги Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус

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