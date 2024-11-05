В Краснодаре проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах подорожает до 50 рублей
Стоимость проезда на муниципальном общественном транспорте в Краснодаре могут повысить с 1 декабря
5 ноября в ходе пресс-конференции с директором КТТУ Александром Грачевым стало известно о подорожании проезда в муниципальном общественном транспорте с 40 до 50 рублей.
Начальник городского управления цен и тарифов Евгений Романков сообщил, что это связано с подорожанием запчастей, комплектующих и ГСМ, а также ростом цен на коммуналку в среднем на 17%.
Трамвайная линия от Петра Метальникова и улица «наподобие Ставропольской»:
Замдиректора городского дептранса Галина Шешина добавила, что тарифы могут увеличить уже с 1 декабря.
«Мы подготовили проект постановления, он проходит сейчас согласование, антикоррупционную экспертизу, а также наш проект пойдет в прокуратуру для прохождения экспертизы. Мы планируем согласовать и принять документ к 1 декабря. Но точный срок не установлен», — рассказала Шешина.
Напомним, в сентябре стоимость проезда в маршрутке № 414 выросла до 55 рублей. С 16 октября частные перевозчики увеличили цену на 11 маршрутах, с 18 октября — еще на 15. Таким образом, в октябре 56 перевозчиков подняли стоимость проезда. Всего в Краснодаре их 81.
Как писали Юга.ру, проезд в общественном транспорте Краснодарского края может стоить на 20% меньше для пользователей транспортных карт.