В Краснодаре повысят стоимость проезда еще на 15 маршрутах

С 22 октября стоимость проезда в автобусах Краснодара увеличится на 10 рублей

18 октября администрация Краснодара сообщила, что с 22 октября стоимость проезда на 15 городских маршрутах увеличится на 10 рублей — с 45 до 55. Речь об общественном транспорте №№ 26, 45, 67, 90, 95, 166А, 174А. С 23 октября цены поднимут на маршрутах № 60, 61 и 77, с 24 октября — в автобусе № 85. Далее цены поднимутся в маршрутках № 138А, 62, 38, 40.

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Напомним, в Краснодаре с 2017 года на автобусных маршрутах действует нерегулируемый тариф. Поэтому коммерческие перевозчики, в отличие от муниципальных предприятий, сами устанавливают цены и берут на себя все расходы. Как пояснил президент Союза автотранспортников Кубани Иван Петров, повышение стоимости проезда связано с ростом цен на топливо и запчасти, а также нехваткой кадров и повышением МРОТ. Индексация тарифов происходит каждый год. Напомним, в сентябре стоимость проезда в маршрутке № 414 выросла до 55 рублей. С 16 октября перевозчики увеличили цену ещё на 11 маршрутах.