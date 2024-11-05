Сколько кондукторов и водителей не хватает в трамваях и троллейбусах Краснодара

5 ноября пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на директора КТТУ Александра Грачева сообщила , что на сегодняшний день в городских и троллейбусах трамваях не хватает 41% водителей, а кондукторов — 48%. С 1 ноября средняя зарплата средняя зарплата водителей составит 84 тыс. рублей, у кондукторов — 67 тыс. рублей.

При этом с августа 2023 года предприятие трижды индексировало заработную плату сотрудникам. Последнее повышение было с октября текущего года — на 11%.



В КТТУ и в 2023 году рассказывали о нехватке сотрудников. Тогда стоимость проезда в общественном транспорте подняли до 40 рублей, чтобы увеличить зарплаты кондукторам и водителям, удержать их и привлечь новые кадры.



Отметим, что в 2024 году троллейбус от ж/д вокзала до парка «Краснодар» не удалось запустить именно из-за нехватки водителей и кондукторов.



Напомним, что в Краснодаре хотят запустить систему самостоятельной оплаты проезда для пассажира, чтобы облегчить работу кондукторам.

В феврале 2024 года в Союзе транспортников Кубани заявили, что стоимость проезда в Краснодаре, согласно тарифу, должна быть в два раза выше, но население к этому не готово.