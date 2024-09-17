В Краснодаре на одном маршруте подняли стоимость проезда до 55 рублей. Что будет с остальными?

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В салонах пригородных автобусов № 414 разместили объявления об индексации тарифов на проезд

17 сентября президент краевого Союза транспортников Иван Петров сообщил Юга.ру, что в Краснодаре стоимость проезда в маршрутке № 414 выросла до 55 рублей.

По его словам, это ежегодная индексация, она связана с инфляцией, ростом цен на топливо, запчасти, производство автобусов и страхование, дефицитом кадров и увеличением МРОТ на 16%.

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«В Краснодаре только перевозчик «Теплый дом» [владеет маршрутом № 414 — прим. Юга.ру] поднял стоимость проезда с 45 до 55 рублей. В январе традиционно произошла индексация МРОТ. Если в компании есть сотрудники, то это дополнительные расходы. И их нужно закрыть», — рассказал Иван Петров.

Он добавил, что не может сказать, какую цену за проезд поставят другие краснодарские перевозчики. Каждый из них самостоятельно делает расчеты и обоснование повышения стоимости.

«У большинства перевозчиков Краснодара и пригорода нерегулируемый тариф, они сами рассчитывают свою рентабельность. Каждый перевозчик определяет дату, когда он будет повышать цены и на сколько. В Краснодаре это традиционно происходит раз в год ближе к новогодним праздникам», — добавил Иван Петров.

Как писали Юга.ру, с 1 сентября в Прикубанском округе Краснодара начал работать автобусный маршрут №66 «улица Московская — улица Петра Кононыхина». 

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