В Краснодаре на одном маршруте подняли стоимость проезда до 55 рублей. Что будет с остальными?

По его словам, это ежегодная индексация, она связана с инфляцией, ростом цен на топливо, запчасти, производство автобусов и страхование, дефицитом кадров и увеличением МРОТ на 16%.

«В Краснодаре только перевозчик «Теплый дом» [владеет маршрутом № 414 — прим. Юга.ру] поднял стоимость проезда с 45 до 55 рублей. В январе традиционно произошла индексация МРОТ. Если в компании есть сотрудники, то это дополнительные расходы. И их нужно закрыть», — рассказал Иван Петров.

Он добавил, что не может сказать, какую цену за проезд поставят другие краснодарские перевозчики. Каждый из них самостоятельно делает расчеты и обоснование повышения стоимости.

«У большинства перевозчиков Краснодара и пригорода нерегулируемый тариф, они сами рассчитывают свою рентабельность. Каждый перевозчик определяет дату, когда он будет повышать цены и на сколько. В Краснодаре это традиционно происходит раз в год ближе к новогодним праздникам», — добавил Иван Петров.