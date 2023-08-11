В Краснодаре с 19 августа повысят стоимость проезда в муниципальном транспорте

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

С 19 августа стоимость проезда на муниципальном транспорте в Краснодаре составит 40 рублей

О повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте Краснодара сообщили 11 августа на брифинге КТТУ, пишут «Краснодарские известия».

Как рассказали представители КТТУ, тариф пришлось повысить из-за увеличения стоимости запчастей и для решения проблемы кадров. При стомости билета 35 рублей компания не может поднять зарплаты, чтобы удержать нынешних сотрудников и привлечь новых. Зарплата водителей трамваев составляет 38 тыс. рублей, кондукторов — 27 тыс. рублей.

«Потому экономически обоснованным на сегодняшний день тариф на перевозку пассажиров составляет 40 рублей»,приводит СМИ слова руководителя КТТУ Александра Грачева.

Новый тариф введут в троллейбусах, трамваях и автобусах КТТУ. Также он будет действовать на маршрутах, работающих по брутто-контрактам — № 19, 32, 89, 91, 120.

Как писали Юга.ру, в маршрутках станицы Новотитаровской перевозчик поднял цены на проезд. Решение объяснили ростом затрат.

Напомним, в Краснодаре из 1166 автобусов кондиционеры есть в 250 машинах, подробнее Юга.ру писали здесь. Также в КТТУ рассказали, что кондиционерами по состоянию на 5 июля оснащены 35% вагонов трамваев.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Троллейбус

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В Краснодаре с 19 августа повысят стоимость проезда в муниципальном транспорте
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