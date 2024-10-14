В Краснодаре повысят стоимость проезда на 11 маршрутах

С 16 октября стоимость проезда в автобусах Краснодара увеличится с 45 до 55 рублей

14 октября Союз транспортников Кубани сообщил, что в Краснодаре с 16 октября стоимость проезда в некоторых автобусах увеличится на 10 рублей — с 45 до 55.

Речь о маршрутах №№ 41, 136А, 146А, 157А, 170А, 176А. С 17 октября цены поднимут в транспорте № 25, 30, 37, с 18 октября — в автобусах № 31, 44.