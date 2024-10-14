В Краснодаре повысят стоимость проезда на 11 маршрутах
С 16 октября стоимость проезда в автобусах Краснодара увеличится с 45 до 55 рублей
14 октября Союз транспортников Кубани сообщил, что в Краснодаре с 16 октября стоимость проезда в некоторых автобусах увеличится на 10 рублей — с 45 до 55.
Речь о маршрутах №№ 41, 136А, 146А, 157А, 170А, 176А. С 17 октября цены поднимут в транспорте № 25, 30, 37, с 18 октября — в автобусах № 31, 44.
По информации президенте краевого Союза транспортников Ивана Петрова, повышение связано с ростом цен на топливо (на 10%) и запчасти (на 30%), а также нехваткой кадров и повышением МРОТ. Индексация тарифов происходит каждый год.
Ранее стоимость проезда в маршрутке № 414 «Бальнеолечебница — МЕГА» выросла до 55 рублей. С 16 октября также увеличится цена на автобусе №41 (СНТ «Излучина-Кубань» — СБС).
Как писали Юга.ру, проезд в общественном транспорте Краснодарского края может стоить на 20% меньше для пользователей транспортных карт.