В Краснодаре повысят стоимость проезда на 11 маршрутах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 16 октября стоимость проезда в автобусах Краснодара увеличится с 45 до 55 рублей

14 октября Союз транспортников Кубани сообщил, что в Краснодаре с 16 октября стоимость проезда в некоторых автобусах увеличится на 10 рублей — с 45 до 55.

Речь о маршрутах №№ 41, 136А, 146А, 157А, 170А, 176А. С 17 октября цены поднимут в транспорте № 25, 30, 37, с 18 октября — в автобусах № 31, 44.

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По информации президенте краевого Союза транспортников Ивана Петрова, повышение связано с ростом цен на топливо (на 10%) и запчасти (на 30%), а также нехваткой кадров и повышением МРОТ. Индексация тарифов происходит каждый год.

Ранее стоимость проезда в маршрутке № 414 «Бальнеолечебница — МЕГА» выросла до 55 рублей. С 16 октября также увеличится цена на автобусе №41 (СНТ «Излучина-Кубань» — СБС).

Как писали Юга.ру, проезд в общественном транспорте Краснодарского края может стоить на 20% меньше для пользователей транспортных карт. 

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