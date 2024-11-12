Жители Краснодара запустили еще одну акцию против застройки зеленой зоны в ЮМР

В Краснодаре жители Юбилейного микрорайона вывесили зеленые вещи на окнах в знак защиты природной зоны от застройки

Предыстория: В конце лета 2024 года стало известно, что в Юбилейном микрорайоне может появиться еще один храм. Активисты начали выходить на одиночные пикеты, собирать подписи против этой инициативы и записали обращение президенту Путину.



Мэр Краснодара поддержал строительство храма в ЮМР. Территория для религиозного сооружения значится и в проекте нового генплана.



В начале ноября в сети появился эскиз нового храма.

11 ноября телеграм-канал «Краснодар ЮМР» сообщил, что в городе продолжаются протесты против нового генплана. Жители Юбилейного микрорайона запустили очередной флешмоб и вывесили на окнах зеленые вещи.



Горожане сделали это в знак защиты природной зоны от капитального строительства.

В Краснодаре посадили дуб там, где власти хотят построить храм: Каждую ночь дерево пытаются вырвать или повредить

Напомним, что это уже третья подобная акция в ЮМР. Ранее жители запускали флешмоб фотографий зеленой зоны и выкладывали снимки с хэштегом #Янепустырь.



Также активисты посадили саженец красного дуба в знак протеста против строительства нового храма. Дерево назвали «хранителем» зеленой территории и нанесли отметку с ним на «Яндекс.Карты».