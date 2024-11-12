Жители Краснодара запустили еще одну акцию против застройки зеленой зоны в ЮМР

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Kub Mash» https://t.me/kub_mash/7470
    © Скриншот из телеграм-канала «Kub Mash» https://t.me/kub_mash/7470

В Краснодаре жители Юбилейного микрорайона вывесили зеленые вещи на окнах в знак защиты природной зоны от застройки

Предыстория: В конце лета 2024 года стало известно, что в Юбилейном микрорайоне может появиться еще один храм. Активисты начали выходить на одиночные пикеты, собирать подписи против этой инициативы и записали обращение президенту Путину.

Мэр Краснодара поддержал строительство храма в ЮМР. Территория для религиозного сооружения значится и в проекте нового генплана.

В начале ноября в сети появился эскиз нового храма.

11 ноября телеграм-канал «Краснодар ЮМР» сообщил, что в городе продолжаются протесты против нового генплана. Жители Юбилейного микрорайона запустили очередной флешмоб и вывесили на окнах зеленые вещи.

Горожане сделали это в знак защиты природной зоны от капитального строительства.

В Краснодаре посадили дуб там, где власти хотят построить храм:

Напомним, что это уже третья подобная акция в ЮМР. Ранее жители запускали флешмоб фотографий зеленой зоны и выкладывали снимки с хэштегом #Янепустырь.

Также активисты посадили саженец красного дуба в знак протеста против строительства нового храма. Дерево назвали «хранителем» зеленой территории и нанесли отметку с ним на «Яндекс.Карты».

Как писали Юга.ру, министерство образования России не согласовало властям Краснодара новый генплан, так как в нем нарушены границы вузов.

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