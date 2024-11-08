В Краснодаре посадили дуб там, где власти хотят построить храм. Каждую ночь дерево пытаются вырвать или повредить

Активисты пытаются сохранить саженец красного дуба в Юбилейном микрорайоне

28 октября в Юбилейном микрорайоне Краснодара активисты посадили саженец красного дуба в знак протеста против строительства нового храма. Дерево назвали «хранителем» зеленой территории, которую жители пытаются уберечь от застройки. «Дуб Хранитель. Посажен жителями Юбилейного микрорайона в надежде на сохранение парка, обещанного руководителями Краснодарского края. 27.10.2024 г.» — говорится в надписи на табличке рядом с деревом.

29 августа стало известно, что в Юбилейном микрорайоне может появиться еще один храм. Активисты начали выходить на одиночные пикеты, собирать подписи против этой инициативы и записали обращение президенту Путину.



Мэр Краснодара поддержал строительство храма в ЮМР. Территория для религиозного сооружения значится и в проекте нового генплана.

В ночь на 29 октября неизвестные вырвали памятную табличку возле дуба, а утром 31 октября и само дерево. Жители сообщили,что корень не пострадал, им удалось восстановить ствол. Тем же вечером соседи заметили женщину, которая вновь пыталась повредить растение. Ночью 2 ноября дерево в очередной раз вырвали, но утром его снова посадили и огородили сеткой.

1 ноября у дерева появился свой телеграм-канал «Дуб Хранитель», где от его имени публикуются последние новости, активисты также нанесли отметку с дубом на «Яндекс.Карты».

© Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»

8 ноября в телеграм-канале дуба вышел пост о том, что дерево не вырывали уже пять дней, однако вандалы пытались содрать кору со ствола молодого растения.