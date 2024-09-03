Краснодарцы попросили Путина остановить строительство храма на набережной в Юбилейном
На набережной в микрорайоне Юбилейном планируют построить еще один храм. Жители не хотят лишиться парковой зоны и пожаловались президенту
2 сентября активист Виталий Черкасов в своем телеграм-канале «Азбука горожанина» сообщил, что написал обращение Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство второго храма в Юбилейном микрорайоне. Он также призвал жителей жаловаться президенту.
«Давайте вместе не дадим украсть у жителей Юбилейного зеленую зону!» — отметил Черкасов.
Мэрия Краснодара отказалась поливать высаженные ей деревья.:
В обращении президенту Черкасов сообщил, что власти отмежевали земельный участок площадью более 1,2 га под строитльство храма, хотя там недопустимо возводить даже соцобъекты.
В 2020 году местные власти утвердили «Стратегию развития Краснодара — 2030», в которой говорилось о создании единой прогулочной зоны в 30 км вдоль набережной реки Кубани. Согласно документу, эту территорию запрещено застраивать, допустимы лишь капстроения, относящиеся к рекреационной инфраструктуре.
«Власти обманули ожидания жителей — за эти годы ничего не сделано, а депутаты даже ни разу не рассмотрели ход выполнения Стратегии.
Считаю застройку последних природных уголков на берегу Кубани в Юбилейном преступлением против наших детей и внуков! Прошу Вас вмешаться как гаранта Конституции!» — отметил активист.
Как писали Юга.ру, местный депутат Александр Сафронов сообщил, что в Юбилейном микрорайоне может появиться новый храм. Проект будут рассматривать 5 сентября. В 2022 году жители ЮМР уже протестовали против этого строительства.