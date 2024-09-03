Краснодарцы попросили Путина остановить строительство храма на набережной в Юбилейном

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На набережной в микрорайоне Юбилейном планируют построить еще один храм. Жители не хотят лишиться парковой зоны и пожаловались президенту

2 сентября активист Виталий Черкасов в своем телеграм-канале «Азбука горожанина» сообщил, что написал обращение Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство второго храма в Юбилейном микрорайоне. Он также призвал жителей жаловаться президенту.

«Давайте вместе не дадим украсть у жителей Юбилейного зеленую зону!» — отметил Черкасов. 

Мэрия Краснодара отказалась поливать высаженные ей деревья.:

В обращении президенту Черкасов сообщил, что власти отмежевали земельный участок площадью более 1,2 га под строитльство храма, хотя там недопустимо возводить даже соцобъекты.

В 2020 году местные власти утвердили «Стратегию развития Краснодара — 2030», в которой говорилось о создании единой прогулочной зоны в 30 км вдоль набережной реки Кубани. Согласно документу, эту территорию запрещено застраивать, допустимы лишь капстроения, относящиеся к рекреационной инфраструктуре.

«Власти обманули ожидания жителей — за эти годы ничего не сделано, а депутаты даже ни разу не рассмотрели ход выполнения Стратегии.

Считаю застройку последних природных уголков на берегу Кубани в Юбилейном преступлением против наших детей и внуков! Прошу Вас вмешаться как гаранта Конституции!» — отметил активист.

Как писали Юга.ру, местный депутат Александр Сафронов сообщил, что в Юбилейном микрорайоне может появиться новый храм. Проект будут рассматривать 5 сентября. В 2022 году жители ЮМР уже протестовали против этого строительства.

Краснодар общество Парки Президент России Строительство Церковь

Новости

В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа. Где можно бесплатно сделать прививку?
Ученые нашли в Черном море токсичные водоросли. Что это такое?
Краснодарцы попросили Путина остановить строительство храма на набережной в Юбилейном
Власти Анапы снова запретили купаться в море: в Краснодарском крае прогнозируют смерчи
В Сочи во время выпуска в дикую природу застрелили леопарда Терека. Экологи требуют установить, кто в этом виноват
Сочи, Краснодар, Новороссийск и Армавир вошли в рейтинг «умных» городов РФ

Лента новостей

«Расчеты на месте — сильный ветер»
Вчера, 12:39
«Расчеты на месте — сильный ветер»
На нефтебазе в Пролетарске потушили возгорание
«Можно говорить о лучшей игре сезона»
Вчера, 10:55
«Можно говорить о лучшей игре сезона»
Разбор крупной победы ФК «Краснодар» в Москве
«Первый звонок» для тысячи краснодарцев
Вчера, 15:59 Реклама
«Первый звонок» для тысячи краснодарцев
В Новой Елизаветке в День знаний открыли школу

Реклама на сайте