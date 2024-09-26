В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова. Они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодар и край»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодар и край»

Сотрудниками полиции вечером 25 сентября прервали сбор подписей против строительства храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Предыстория. 29 августа стало известно, что в Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной может появиться новый храм.

Активистка Яна Антонова высказалась против строительства и провела одиночный пикет. Другой активист Виталий Черкасов написал обращение Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство. 

Вечером 25 сентября телеграм-канале «Краснодар и край» опубликовал видео, на котором видно, как к депутату городской думы Александру Сафронову и активисту Виталию Черкасову подходят сотрудники полиции. В это время мужчины собирали подписи против строительства храма в зеленой зоне Юбилейного микрорайона.

По словам Сафронова, их обвинили в проведении несанкционированного публичного мероприятия.

«Это, разумеется, не так. Мною как депутатом ведется выездной прием граждан. Я собираю подписи под коллективным обращением. Сейчас мы поедем в отделение полиции, чтобы там на нас составили протокол», — сказал на камеру депутат.

Позже адвокат задержанных Юрий Гудков сообщил, что Александру Сафронову и Виталию Черкасову вменяют административное правонарушение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Депутата и активиста ждет суд.

Активистка Яна Антонова написала в своем телеграм-канале, что если Сафронова арестуют, то она проведет одиночный пикет около здания городской администрации.

Собор или зеленая зона?:

Виталий Черкасов провел ночь в отделении полиции Западного округа. Сафронова отпустили домой и взяли с него обязательство утром 26 сентября явиться в Ленинский районный суд.

«А каким образом вообще тогда жителям отстаивать свою точку зрения? Пикеты, оказывается, нельзя, митинги не дают проводить, пошли подписи собирать — на нас натравили полицию, пытаются засудить», — сказал депутат, выйдя из отделения полиции, где провел около пяти часов.

По словам адвоката, в случае вынесения обвинительного приговора защита будет обжаловать решение в судах высшей инстанции.

Утром 26 сентября Александр Сафронов опубликовал фото около здания суда.

24 сентября Александр Сафронов заявил, что глава Краснодара Евгений Наумов воспринял как угрозу его предложение приехать в Юбилейный микрорайон и поговорить с местными жителями по поводу планов администрации застроить зеленую зону на набережной.

Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал строительство храма в Юбилейном микрорайоне. Жители продолжают борьбу против проекта.

Краснодар Полиция Православие Правосудие Религия РПЦ Строительство Суд

Новости

В Краснодаре началась осенняя «Кубанская ярмарка». Её организация обошлась в 119 млн рублей
Экоцентр «Чистая среда» приглашает школьников Краснодара на бесплатные экскурсии
Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского арестовали до 18 ноября. Его подозревают в растрате госбюджета в особо крупном размере
В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова. Они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР
Краснодарцев приглашают на лекцию «Фешн, гламур и бьюти в Екатеринодаре начала ХХ века»
В Краснодаре в кино покажут фильм-катастрофу «Последний день Земли»

Лента новостей

Недвижимость как инвестиция
Сегодня, 11:31 Реклама
Недвижимость как инвестиция
Как заработать на купле-продаже жилья в Краснодаре с помощью брокера
В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова
Сегодня, 10:22
В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова
Они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР
В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию
24 сентября, 14:44
В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию
Там нельзя будет ничего строить

Реклама на сайте