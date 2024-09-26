В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова. Они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР
Сотрудниками полиции вечером 25 сентября прервали сбор подписей против строительства храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Предыстория. 29 августа стало известно, что в Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной может появиться новый храм.
Активистка Яна Антонова высказалась против строительства и провела одиночный пикет. Другой активист Виталий Черкасов написал обращение Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство.
Вечером 25 сентября телеграм-канале «Краснодар и край» опубликовал видео, на котором видно, как к депутату городской думы Александру Сафронову и активисту Виталию Черкасову подходят сотрудники полиции. В это время мужчины собирали подписи против строительства храма в зеленой зоне Юбилейного микрорайона.
По словам Сафронова, их обвинили в проведении несанкционированного публичного мероприятия.
«Это, разумеется, не так. Мною как депутатом ведется выездной прием граждан. Я собираю подписи под коллективным обращением. Сейчас мы поедем в отделение полиции, чтобы там на нас составили протокол», — сказал на камеру депутат.
Позже адвокат задержанных Юрий Гудков сообщил, что Александру Сафронову и Виталию Черкасову вменяют административное правонарушение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Депутата и активиста ждет суд.
Активистка Яна Антонова написала в своем телеграм-канале, что если Сафронова арестуют, то она проведет одиночный пикет около здания городской администрации.
Собор или зеленая зона?:
Виталий Черкасов провел ночь в отделении полиции Западного округа. Сафронова отпустили домой и взяли с него обязательство утром 26 сентября явиться в Ленинский районный суд.
«А каким образом вообще тогда жителям отстаивать свою точку зрения? Пикеты, оказывается, нельзя, митинги не дают проводить, пошли подписи собирать — на нас натравили полицию, пытаются засудить», — сказал депутат, выйдя из отделения полиции, где провел около пяти часов.
По словам адвоката, в случае вынесения обвинительного приговора защита будет обжаловать решение в судах высшей инстанции.
Утром 26 сентября Александр Сафронов опубликовал фото около здания суда.
24 сентября Александр Сафронов заявил, что глава Краснодара Евгений Наумов воспринял как угрозу его предложение приехать в Юбилейный микрорайон и поговорить с местными жителями по поводу планов администрации застроить зеленую зону на набережной.
Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал строительство храма в Юбилейном микрорайоне. Жители продолжают борьбу против проекта.