В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова. Они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР

Предыстория. 29 августа стало известно, что в Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной может появиться новый храм.



Активистка Яна Антонова высказалась против строительства и провела одиночный пикет. Другой активист Виталий Черкасов написал обращение Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство.

Вечером 25 сентября телеграм-канале «Краснодар и край» опубликовал видео, на котором видно, как к депутату городской думы Александру Сафронову и активисту Виталию Черкасову подходят сотрудники полиции. В это время мужчины собирали подписи против строительства храма в зеленой зоне Юбилейного микрорайона.

По словам Сафронова, их обвинили в проведении несанкционированного публичного мероприятия.