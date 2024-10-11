Жители Краснодара продолжают отстаивать зеленую зону в ЮМР. Собрали последние новости

Что известно о возможном строительстве нового храма на набережной ЮМР в Краснодаре

Предыстория. 29 августа стало известно, что в Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной может появиться новый храм.



Активистка Яна Антонова высказалась против строительства и провела одиночный пикет. Другой активист Виталий Черкасов написал обращение Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство.



25 сентября полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова, когда они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР.

Краснодарцы продолжают бороться против строительства очередного храма на территории Юбилейного микрорайона. Некоторые выходят на одиночные пикеты.