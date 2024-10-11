Жители Краснодара продолжают отстаивать зеленую зону в ЮМР. Собрали последние новости
Что известно о возможном строительстве нового храма на набережной ЮМР в Краснодаре
Предыстория. 29 августа стало известно, что в Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной может появиться новый храм.
Активистка Яна Антонова высказалась против строительства и провела одиночный пикет. Другой активист Виталий Черкасов написал обращение Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство.
25 сентября полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова, когда они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР.
Краснодарцы продолжают бороться против строительства очередного храма на территории Юбилейного микрорайона. Некоторые выходят на одиночные пикеты.
Активистка Яна Антонова провела очередной пикет у здания краевой администрации и продолжает собирать подписи жителей ЮМР против строительства храма. По ее словам, к 11 октября удалось собрать около 3 тыс. подписей.
В телеграм-канале ЮМР запустили флешмоб фотографий любимой зеленой зоны, которую хотят забрать. Жители микрорайона активно выкладывают снимки с хэштегом #Янепустырь.
Сбор подписей против застройки ЮМР продолжается. Место и время можно узнать в телеграм-канале Яны Антоновой.
Напомним, до конца 2024 года власти Краснодара хотят принять новый генплан. Согласно карте, чиновники выделили участок в зелёной зоне Юбилейного микрорайона под религиозное использование несмотря на то, что часть жителей выступила против возведения там храма.
Общественные обсуждения по проекту единого документа территориального планирования Краснодара стартуют 19 октября и продлятся всего неделю.
Как писали Юга.ру, в Прикубанском округе Краснодара хотят построить новый микрорайон. Там смогут жить более 24 тыс. человек.