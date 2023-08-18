В Краснодаре стоимость проезда в общественном транспорте повысят с 22 августа

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Поездка на трамвае, троллейбусе и автобусе будет стоить 40 рублей

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре повысят стоимость проезда в транспорте с 19 августа. Однако мэрия города 18 августа сообщила, что цена повысится с 22 августа и составит 40 рублей. 

«У нас много смертей среди кондукторов и водителей»:

Кроме трамваев, троллейбусов и автобусов, стоимость проезда изменится в маршрутках, работающих по брутто-контрактам — № 19, 32, 89, 91, 120.

Представители КТТУ рассказали, что тариф пришлось повысить из-за увеличения стоимости запчастей и для решения проблемы кадров. При стомости билета 35 рублей компания не может поднять зарплаты, чтобы удержать нынешних сотрудников и привлечь новых. Зарплата водителей трамваев составляет 38 тыс. рублей, кондукторов — 27 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре кондиционеры есть только в 35% трамвайных вагонов.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус Цены

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В Краснодаре стоимость проезда в общественном транспорте повысят с 22 августа
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