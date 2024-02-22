«Население к этому не готово». Союз транспортников Кубани посчитал, что стоимость проезда в Краснодаре надо поднять вдвое

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Президент Союза транспортников Кубани назвал стоимость проезда, которая должна быть в трамваях и троллейбусах Краснодара

Цена на проезд в Краснодаре с учетом себестоимости перевозки должна составлять 80 рублей. Об этом президент Союза транспортников Кубани Иван Петров сообщил «РБК ТВ Юг».

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«Есть методика, которая рассчитывает себестоимость проезда, то есть, некий тариф. Есть нормативные акты, которые позволяют это рассчитать. По этому расчету, стоимость проезда в городе Краснодаре должна составлять 80 рублей. Население к этому просто не готово», — заявил Петров.

По данным главы Союза транспортников региона, изменение тарифа на проезд происходит один раз в год. У коммерческих перевозчиков повышение состоялось, а в муниципальных предприятиях изменение тарифов следует ожидать в конце лета или осенью 2024 года:

«Скорее всего, повышение у муниципальных предприятий с 40 рублей до какой-то цифры состоится, но это будет к концу лета, либо же осенью этого года».

В соцсетях Краснодара сообщили о старте строительства новой трамвайной ветки:

Как отметил Иван Петров, в настоящее время рентабельность пассажирских перевозок минимальна и составляет от 4 до 5%. Этого недостаточно для погашения и оплаты лизинга.

Напомним, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара поднималась 19 августа 2023. Тариф повысили до 40 рублей.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре снизился пассажиропоток на общественном транспорте после закрытия аэропорта.

Как рассказывали Юга.ру, троллейбус от ж/д вокзала до парка «Краснодар» не получилось запустить из-за нехватки водителей и кондукторов.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус

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