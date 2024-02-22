«Население к этому не готово». Союз транспортников Кубани посчитал, что стоимость проезда в Краснодаре надо поднять вдвое

«Есть методика, которая рассчитывает себестоимость проезда, то есть, некий тариф. Есть нормативные акты, которые позволяют это рассчитать. По этому расчету, стоимость проезда в городе Краснодаре должна составлять 80 рублей. Население к этому просто не готово», — заявил Петров.



По данным главы Союза транспортников региона, изменение тарифа на проезд происходит один раз в год. У коммерческих перевозчиков повышение состоялось, а в муниципальных предприятиях изменение тарифов следует ожидать в конце лета или осенью 2024 года:



«Скорее всего, повышение у муниципальных предприятий с 40 рублей до какой-то цифры состоится, но это будет к концу лета, либо же осенью этого года».