Троллейбус от ж/д вокзала до парка «Краснодар» не удалось запустить из-за нехватки водителей и кондукторов

На новый троллейбусный маршрут от ж/д вокзала «Краснодар 1» до улицы Домбайской не хватило водителей и кондукторов

Предыстория: В ноябре 2022 года мэрия Краснодара пообещала запустить новый троллейбус до парка «Краснодар». Транспорт под номером 11 должен был начать ходить по маршруту летом 2023 года.



Планировалось, что троллейбус будет курсировать от ж/д вокзала до ЖК «Губернский».

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2 февраля пресс-служба мэрии Краснодара, ссылаясь на дептранспорта, объяснила 93.RU ситуацию нехваткой водителей и кондукторов: «На сегодняшний день в МУП «КТТУ» существует проблема недокомплекта по водителям троллейбусов — 240 человек (48% от штата)», — рассказали в департаменте.



Напомним, что осенью 2023 года администрация Краснодара снова пообещала запустить 18 троллейбусов № 11 и поделилась схемой их маршрута.