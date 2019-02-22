В общественном транспорте Краснодара появятся бескондукторные системы оплаты. Но кондукторы останутся

В общественном транспорте Краснодара хотят запустить систему самостоятельной оплаты проезда для пассажира

Глава компании «Электронный билет Кубани» Андрей Григоренко 22 февраля рассказал журналистам, что система самостоятельной оплаты проезда облегчит работу кондукторам. Он пояснил, что устройства самостоятельной оплаты хотят установить на всех посадочных площадках.

Пассажиры смогут, не дожидаясь кондуктора, оплачивать проезд как картами, так и наличными деньгами, в том числе монетами. Они также смогут сами выбрать, каким способом получить билет.

«Мы внимательно изучаем опыт развития автоматизированных систем оплаты проезда. Такие системы часто называют бескондукторными. Но я бы назвал это системой помощи кондуктору. Первый пилот был запущен около года назад. Мы изучали технические параметры и смотрели на отзывы жителей города», — сказал Григоренко.

Он пояснил, что год назад компания взяла подобное оборудование и установила его на один трамвай.