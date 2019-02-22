В общественном транспорте Краснодара появятся бескондукторные системы оплаты. Но кондукторы останутся
В общественном транспорте Краснодара хотят запустить систему самостоятельной оплаты проезда для пассажира
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Глава компании «Электронный билет Кубани» Андрей Григоренко 22 февраля рассказал журналистам, что система самостоятельной оплаты проезда облегчит работу кондукторам. Он пояснил, что устройства самостоятельной оплаты хотят установить на всех посадочных площадках.
Пассажиры смогут, не дожидаясь кондуктора, оплачивать проезд как картами, так и наличными деньгами, в том числе монетами. Они также смогут сами выбрать, каким способом получить билет.
«Мы внимательно изучаем опыт развития автоматизированных систем оплаты проезда. Такие системы часто называют бескондукторными. Но я бы назвал это системой помощи кондуктору. Первый пилот был запущен около года назад. Мы изучали технические параметры и смотрели на отзывы жителей города», — сказал Григоренко.
Он пояснил, что год назад компания взяла подобное оборудование и установила его на один трамвай.
«Этот трамвай курсирует в городе, и его пассажиры уже год имеют возможность, не дожидаясь кондуктора, достать транспортную карту и самостоятельно оплатить проезд, получив после этого чек. С этим билетом можно дождаться кондуктора, который проверит, что проезд оплачен», — объяснил глава организации.
Григоренко отметил, что было установлено оборудование первого поколения, которое имело существенный изъян — оно не обслуживало банковские карты.
«В марте должны прийти десять комплектов нового оборудования, которое мы планируем установить в транспорте и посмотреть на реакцию пользователей. Самый большой плюс, который позволяет сделать эта система, — в час пик можно произвести оплату самостоятельно», — сказал Григоренко.
Глава компании добавил, что в трамвае, где стоит система самостоятельной оплаты, наблюдался рост выручки.
«Будем смотреть на мнение горожан. Если нововведение покажет и зарекомендует себя положительно, то будем стремиться в последующие полтора года оборудовать подвижной состав такими устройствами», — сказал он.
Руководитель предприятия заключил, что оборудование установят за счет частных инвестиций. Из бюджета города деньги тратить на это не будут.
Как сообщали Юга.ру, 22 февраля стало известно, что в транспорте Краснодара хотят ввести бесплатный проезд для одаренных детей.
В декабре 2018 года мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в 2019 году подорожает проезд в общественном транспорте.
В июле 2017 года Первышов заявлял, что специалисты рассмотрят возможность введения так называемых повременных проездных билетов, которые действуют в течение определенного времени и дают возможность пассажирам делать пересадки без повторной оплаты.
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