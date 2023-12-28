Проект «Наземка»: в Краснодаре в 2024 году могут начать строительство сети электропоездов

Краснодарский край

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  • © Фото Gutaper, freepik.com
    © Фото Gutaper, freepik.com

Краснодарский активист рассказал о перспективах реализации «наземного метро» в Краснодаре

Предыстория: Концепцию «Наземки» презентовали в Краснодаре еще в 2016 году. Она предусматривает строительство 6 линий и 38 станций с интервалом движения поездов не более 20 минут. 

В 2017 году власти определили первые линии запуска наземного метро. В 2019 году экс-мэр Краснодара заявил, что проект «Наземки» обойдется в 80 млрд рублей, но общественники этому не поверили.

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В декабре 2023 года Минтранс РФ по поручению правительства разработал распоряжение, которое предусматривает утверждение паспорта первого этапа инвестпроекта «Развитие внутригородских железнодорожных перевозок в Краснодарской агломерации». Его реализацию планируют начать в 2024 году, сообщает краснодарский общественник Мирослав Валькович.

«Таким образом, мы буквально со дня на день ждем подписания этого распоряжения. Если оно состоится, то проект будет реализовываться в рамках инвестпрограммы РЖД за средства ФНБ», — поделился активист.

По словам Вальковича, к работе над проектом подключат госорганы и общественность.

Напомним, что в Краснодаре обсуждали проект метро за 95 млрд рублей. Мы спросили мнение урбаниста. 

Как писали ранее Юга.ру, строительство краснодарского метро хотят начать со «старого центра».

Благоустройство Дороги Краснодар РЖД Строительство Транспорт

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