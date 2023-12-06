«Достройте или заройте». Краснодарская активистка вышла на пикет из-за ситуации с подземным переходом на улице Красных Партизан

В Краснодаре активистка вышла к зданию администрации края с плакатом. Она требует решить проблему со строительством подземного перехода на улице Красных Партизан

6 декабря Яна Антонова обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой достроить или зарыть подземный пешеходный переход на улице Красных Партизан.

«Губернатор на прямой линии говорил о строительстве метро. Считаю, что прежде, чем ввязываться в авантюру с метро, он должен решить проблему с пешеходным переходом на Красных Партизан. Без его вмешательства эта яма там будет годами», — сказала активистка.

Напомним, в Краснодаре после проверки краевой прокуратурой хода строительства подземного перехода полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В прокуратуре выяснили, что сотрудники подрядной организации «АльмаСтрой» получили 85% средств от стоимости контракта, но не уложились в сроки (28 апреля 2023 года).