Строительство метро в Краснодаре хотят начать с территории «старого центра»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков рассказал журналистам подробности о проекте краснодарского метро

На сайте «КП»-Краснодар» опубликовали интервью с главным архитектором края. Илья Поздняков рассказал, что начать строительство метро в городе нужно с центра. Только после появления инфраструктры в «старом центре» ветку стоит тянуть туннелем до «Нового Краснодара».

Читайте также:

Он добавил, что проект метро в Краснодаре пока только на стадии концепции, но специалист уверен, что этот вид транспорта городу нужен. По словам Позднякова, при проектировании авторы ставят задачу связать Краснодар и новый район.

Как недавно писали Юга.ру, подробностей проекта «Нового Краснодара» пока нет, об этом нам рассказал краснодарский урбанист. Он назвал метро в Краснодаре идеей, которая еще не переросла в полноценный план строительства, подробнее можно прочитать здесь.

А бывший главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин рассказал, какие проблемы могут возникнуть при строительстве метро в Краснодаре.

Напомним, проекта нового района в Краснодаре представили еще в 2019 году.

Архитектура Благоустройство Краснодар Трамвай Транспорт

Новости

В Краснодаре ветер сорвал кровлю с крыши многоэтажного дома
В Сочи собирают урожай авокадо
Строительство метро в Краснодаре хотят начать с территории «старого центра»
В Сочи 1 декабря перестанут ходить две пригородные электрички
В Краснодарском крае затопило 175 домов. Действует штормовое предупреждение
В Краснодаре пройдет выставка «Береговой дневник фотопрогульщика»

Лента новостей

Реклама на сайте