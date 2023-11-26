Строительство метро в Краснодаре хотят начать с территории «старого центра»

На сайте «КП»-Краснодар» опубликовали интервью с главным архитектором края. Илья Поздняков рассказал, что начать строительство метро в городе нужно с центра. Только после появления инфраструктры в «старом центре» ветку стоит тянуть туннелем до «Нового Краснодара».

Он добавил, что проект метро в Краснодаре пока только на стадии концепции, но специалист уверен, что этот вид транспорта городу нужен. По словам Позднякова, при проектировании авторы ставят задачу связать Краснодар и новый район.

Как недавно писали Юга.ру, подробностей проекта «Нового Краснодара» пока нет, об этом нам рассказал краснодарский урбанист. Он назвал метро в Краснодаре идеей, которая еще не переросла в полноценный план строительства, подробнее можно прочитать здесь.

А бывший главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин рассказал, какие проблемы могут возникнуть при строительстве метро в Краснодаре.