ВШУ одобрила проект первой ветки метро в Краснодаре. Детали проекта по двум параметрам похожи на трамвай

20 ноября руководитель департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края Илья Поздняков сообщил «Ъ-Кубань», что первая ветка метро в Краснодаре будет отличаться от привычных. Электричество будет подаваться не на рельсы, а на провода.

«Технически это метро. Так называемое легкое метро. Разница в том, что в обычном метро одно направление, один тоннель, а в легком метро в одном тоннеле два рельса идут параллельно в обоих направлениях. Также в обычном метро электричество подается на рельсы, а в легком — на провода», — рассказал Поздняков. По словам руководителя департамента, планируется возвести первую ветку краснодарского метро в северо-восточную часть города и привязать к району «Нового Краснодара»:

«Не могу говорить за все метро, но проект первой линии по итогам исследований получил обоснование экономической эффективности. С учетом того, что линию планируется проложить через густонаселенные микрорайоны, из которых затруднен выезд на автомобилях, метро будет пользоваться спросом».

Ранее Юга.ру спрашивали мнение урбаниста о проекте краснодарского метро в новом микрорайоне. Его хотят построить за 95 млрд рублей, но, по словам специалиста, этих денег не хватит.



Также в 2017 году в Краснодаре предложили построить канатное метро. Урбанист Аркадий Гершман объяснял нашей редакции, почему это плохая идея.