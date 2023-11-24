Дорогое удовольствие. Экс-главный архитектор Кубани прокомментировал строительство метро в Краснодаре
Бывший главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин рассказал, какие проблемы могут возникнуть при строительстве метро в кубанской столице
Оно должно связать северо-восточную часть города с центром и микрорайонами. Экономическую эффективность проекта обосновали в Высшей школе управления. Первая ветка метро в Краснодаре будет отличаться от привычных — электричество будет подаваться не на рельсы, а на провода.
По словам Юрия Рысина, проект метро не в состоянии сделать просто обычная проектная организация. Нужно учитывать геологию, специфику грунтов, оценить сейсмику.
«Одно дело — метро в Москве, совершенно другое дело — метро в Петербурге. Совсем по-другому проектировалось метро в Екатеринбурге. Мы изучали этот опыт. И у нас тут тоже очень серьезная специфика. У нас мягкие слабые грунты, обводненность грунтов очень большая. Плюс у нас восьмибалльная, средняя сейсмика», — рассказал КП Рысин.
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Он считает, что проект ждет огромная подготовительная работа: надо исследовать всю трассу, построить все схемы залегания инженерных коммуникаций, уровней грунтовых вод, исследовать грунты на понесущие способности. По мнению бывшего главного архитектора Краснодарского края, возведение метро является самым дорогим видом строительства.
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