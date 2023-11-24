Дорогое удовольствие. Экс-главный архитектор Кубани прокомментировал строительство метро в Краснодаре

Оно должно связать северо-восточную часть города с центром и микрорайонами. Экономическую эффективность проекта обосновали в Высшей школе управления. Первая ветка метро в Краснодаре будет отличаться от привычных — электричество будет подаваться не на рельсы, а на провода.

По словам Юрия Рысина, проект метро не в состоянии сделать просто обычная проектная организация. Нужно учитывать геологию, специфику грунтов, оценить сейсмику.

«Одно дело — метро в Москве, совершенно другое дело — метро в Петербурге. Совсем по-другому проектировалось метро в Екатеринбурге. Мы изучали этот опыт. И у нас тут тоже очень серьезная специфика. У нас мягкие слабые грунты, обводненность грунтов очень большая. Плюс у нас восьмибалльная, средняя сейсмика», — рассказал КП Рысин.