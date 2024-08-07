Тургеневский мост, Музыкальный и Восточный подъезд: на развитие дорог Краснодара выделят 80 млрд рублей на 10 лет

Мэр Краснодара рассказал о программе развития дорожно-транспортной сети города

6 августа мэр Краснодара Евгений Наумов в интервью «РБК Краснодар» сообщил, что в программу развития городских дорог войдут 30 объектов. Они обойдутся более чем в 80 млрд рублей. Программа будет рассчитана на 10 лет — с 2025 по 2035 годы.

В среднесрочной перспективе в программу входят 23 объекта, по которым уже есть проектно-сметная документация. Общая протяженность этих дорог составляет 36,5 км, а стоимость строительства — около 35 млрд рублей.



По словам Наумова, наиболее значимые объекты — строительство дороги по улице Думенко, возведение Восточного подъезда, капремонт Тургеневского моста и реконструкция улицы Сергея Есенина в Музыкальном микрорайоне.