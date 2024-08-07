Тургеневский мост, Музыкальный и Восточный подъезд: на развитие дорог Краснодара выделят 80 млрд рублей на 10 лет
Мэр Краснодара рассказал о программе развития дорожно-транспортной сети города
6 августа мэр Краснодара Евгений Наумов в интервью «РБК Краснодар» сообщил, что в программу развития городских дорог войдут 30 объектов. Они обойдутся более чем в 80 млрд рублей. Программа будет рассчитана на 10 лет — с 2025 по 2035 годы.
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В среднесрочной перспективе в программу входят 23 объекта, по которым уже есть проектно-сметная документация. Общая протяженность этих дорог составляет 36,5 км, а стоимость строительства — около 35 млрд рублей.
По словам Наумова, наиболее значимые объекты — строительство дороги по улице Думенко, возведение Восточного подъезда, капремонт Тургеневского моста и реконструкция улицы Сергея Есенина в Музыкальном микрорайоне.
Напомним, что в июле 2024 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать программу развития дорожно-транспортной сети Краснодара. По предварительным подсчетам, на реализацию проекта потребуется 10 лет и 120 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог менее чем за 5 месяцев. Сейчас ищут подрядчика.