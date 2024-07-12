На решение проблем с пробками в Краснодаре нужно 120 млрд рублей и 10 лет — Кондратьев

Глава Кубани Кондратьев поручил создать программу развития дорог Краснодара

11 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что поручил создать программу комплексного развития дорожно-транспортной сети кубанской столицы. По предварительным подсчетам, на реализацию проекта потребуется 10 лет и 120 млрд рублей. Программа предусматривает создание 28 новых развязок, которые должны решить проблему с пробками.

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В городе собираются построить: развязку на пересечении Ростовского шоссе и Солнечной с выходом на улицу Дзержинского;

развязку на пересечении Офицерской, Коммунаров и Ростовского шоссе;

путепровод через ж/д пути в створе с улицей Гаврилова с выходом на 40 лет Победы;

путепровод, соединяющий Петра Метальникова с развязкой по Ростовскому шоссе;

дорогу по Садовой с путепроводом и выходом на Московскую и 40 лет Победы. Приоритетом станет создание дублера улицы Дзержинского по Волгоградской, а также реконструкция пересечения дороги по Северной и Филатова от Школьной до Передовой. Собственных средств на эти цели городу не хватит, поэтому власти собираются использовать различные инструменты привлечения финансирования.