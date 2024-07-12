На решение проблем с пробками в Краснодаре нужно 120 млрд рублей и 10 лет — Кондратьев

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Кубани Кондратьев поручил создать программу развития дорог Краснодара

11 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что поручил создать программу комплексного развития дорожно-транспортной сети кубанской столицы. По предварительным подсчетам, на реализацию проекта потребуется 10 лет и 120 млрд рублей.

Программа предусматривает создание 28 новых развязок, которые должны решить проблему с пробками.

Конусы против езды на обочине:

В городе собираются построить:

  • развязку на пересечении Ростовского шоссе и Солнечной с выходом на улицу Дзержинского;
  • развязку на пересечении Офицерской, Коммунаров и Ростовского шоссе;
  • путепровод через ж/д пути в створе с улицей Гаврилова с выходом на 40 лет Победы;
  • путепровод, соединяющий Петра Метальникова с развязкой по Ростовскому шоссе;
  • дорогу по Садовой с путепроводом и выходом на Московскую и 40 лет Победы.

Приоритетом станет создание дублера улицы Дзержинского по Волгоградской, а также реконструкция пересечения дороги по Северной и Филатова от Школьной до Передовой. Собственных средств на эти цели городу не хватит, поэтому власти собираются использовать различные инструменты привлечения финансирования.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на углу улиц Северной и Тургенева ограничат движение транспорта почти на месяц.

Вениамин Кондратьев Деньги Краснодар Транспорт

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