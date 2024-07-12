На решение проблем с пробками в Краснодаре нужно 120 млрд рублей и 10 лет — Кондратьев
Глава Кубани Кондратьев поручил создать программу развития дорог Краснодара
11 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что поручил создать программу комплексного развития дорожно-транспортной сети кубанской столицы. По предварительным подсчетам, на реализацию проекта потребуется 10 лет и 120 млрд рублей.
Программа предусматривает создание 28 новых развязок, которые должны решить проблему с пробками.
Конусы против езды на обочине:
В городе собираются построить:
- развязку на пересечении Ростовского шоссе и Солнечной с выходом на улицу Дзержинского;
- развязку на пересечении Офицерской, Коммунаров и Ростовского шоссе;
- путепровод через ж/д пути в створе с улицей Гаврилова с выходом на 40 лет Победы;
- путепровод, соединяющий Петра Метальникова с развязкой по Ростовскому шоссе;
- дорогу по Садовой с путепроводом и выходом на Московскую и 40 лет Победы.
Приоритетом станет создание дублера улицы Дзержинского по Волгоградской, а также реконструкция пересечения дороги по Северной и Филатова от Школьной до Передовой. Собственных средств на эти цели городу не хватит, поэтому власти собираются использовать различные инструменты привлечения финансирования.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на углу улиц Северной и Тургенева ограничат движение транспорта почти на месяц.