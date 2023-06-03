Минтранс ищет подрядчика для разработки проекта второго этапа Восточного подъезда к Краснодару. Работы оценили в 149 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

На разработку проекта второго этапа Восточного подъезда к Краснодару хотят направить 149 млн рублей

Кубанский Минтранс ищет подрядчика для разработки проекта второго этапа Восточного подъезда к Краснодару. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Стоимость работ оценили в 149 млн рублей. Подрядчику нужно будет разработать документацию для строительства дороги протяженностью 5,4 км, спроектировать ливневую канализацию, два моста через канал и два путепровода. Также необходимо сделать проект уличного освещения. 

Уточняется, что начало участка находится в районе примыкания к автомобильной дороге Восточный подъезд к Краснодару (1 этап). Конец располагается в зоне пересечения проектируемой трассы и трассы М- 4 «Дон». 

Завершить проектирование необходимо в августе 2023 года. Заявки от участников принимаются до 19 июня. 

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае началось строительство новой трассы от Сочи до Горячего Ключа. В будущем трасса позволит сократить время в пути на участке Джубга — Сочи до с шести часов до двух.

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Минтранс ищет подрядчика для разработки проекта второго этапа Восточного подъезда к Краснодару. Работы оценили в 149 млн рублей
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