Минтранс ищет подрядчика для разработки проекта второго этапа Восточного подъезда к Краснодару. Работы оценили в 149 млн рублей

Кубанский Минтранс ищет подрядчика для разработки проекта второго этапа Восточного подъезда к Краснодару. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Стоимость работ оценили в 149 млн рублей. Подрядчику нужно будет разработать документацию для строительства дороги протяженностью 5,4 км, спроектировать ливневую канализацию, два моста через канал и два путепровода. Также необходимо сделать проект уличного освещения.

Уточняется, что начало участка находится в районе примыкания к автомобильной дороге Восточный подъезд к Краснодару (1 этап). Конец располагается в зоне пересечения проектируемой трассы и трассы М- 4 «Дон».

Завершить проектирование необходимо в августе 2023 года. Заявки от участников принимаются до 19 июня.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае началось строительство новой трассы от Сочи до Горячего Ключа. В будущем трасса позволит сократить время в пути на участке Джубга — Сочи до с шести часов до двух.