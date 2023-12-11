Жители Музыкального микрорайона Краснодара пожаловались Путину на разбитые дороги

Люди озвучили проблемы, с которыми регулярно сталкиваются. Они надеются, что их заметят на прямой линии президента, которая пройдет 14 декабря.

«В микрорайоне нет ливневой [канализации], нет асфальта, просто дороги даже не отсыпаны, ямы всё больше и больше после каждых осадков, скорые проезжают кое-как, такси вообще отказываются приезжать в микрорайон. Инвалиды, мамы с колясками пройти не могут. Чтобы пройти и не провалиться, это целый квест, освещения в ночное-вечернее время нет. Провода все обвисли на столбах, нет площадок для детей (единственное развлечение — это играть в сточных лужах). Санитарные точки не оборудованы», — говорится в тексте письма.

По словам жителей, они неоднократно обращались в администрацию с жалобами на отсутствие благоустройства, но им отвечали, что ничего не могут сделать, поскольку микрорайон построен незаконно.

Как писали Юга.ру, пятнадцатый апелляционный суд запретил компании «Акватория» строить новый ЖК в районе Гидростроителей. Причинами стало то, что проектом строительства было предусмотрено 771 парковочное место, а по нормам необходимо 799 мест.