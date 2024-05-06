Мэрия Краснодара изменит документацию ремонта Тургеневского моста

Власти Краснодара рассказали о корректировке проектно-сметной документации ремонта Тургеневского моста

Предыстория: В январе 2018 года в Краснодаре на Тургеневском мосту провели ремонт четырех наиболее изношенных температурных швов. Уже тогда он находился в неудовлетворительном состоянии.



В ноябре 2022 года мэрия Краснодара заявила, что Тургеневский мост закроют на реконструкцию на 14 месяцев, но не уточнила, когда она начнется. Ремонт объекта оценили в 600 млн рублей.



В сентябре 2023 года власти города рассказали, что благоустройство Тургеневского моста стартует, когда на это появятся деньги.

Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре: Что остается в разрухе годами, а что планируют ремонтировать?

Власти Краснодара скорректируют документацию для выполнения ремонтных работ Тургеневского моста через реку Кубань. Об этом «РБК Краснодар» сообщил замглавы города Владимир Архипов.



«В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации для выполнения работ по ремонту моста через реку Кубань по улице Тургенева. Стоимость выполнения работ взаимосвязана со сроком доведения лимитов бюджетных ассигнований и отражает действующий уровень инфляции, в соответствии с чем будет подлежать уточнению до начала реализации», — отметил Владимир Архипов.



По его словам, источник финансирования Тургеневского моста все еще не определили.