Мэрия Краснодара изменит документацию ремонта Тургеневского моста
Власти Краснодара рассказали о корректировке проектно-сметной документации ремонта Тургеневского моста
Предыстория: В январе 2018 года в Краснодаре на Тургеневском мосту провели ремонт четырех наиболее изношенных температурных швов. Уже тогда он находился в неудовлетворительном состоянии.
В ноябре 2022 года мэрия Краснодара заявила, что Тургеневский мост закроют на реконструкцию на 14 месяцев, но не уточнила, когда она начнется. Ремонт объекта оценили в 600 млн рублей.
В сентябре 2023 года власти города рассказали, что благоустройство Тургеневского моста стартует, когда на это появятся деньги.
Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре:
Власти Краснодара скорректируют документацию для выполнения ремонтных работ Тургеневского моста через реку Кубань. Об этом «РБК Краснодар» сообщил замглавы города Владимир Архипов.
«В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации для выполнения работ по ремонту моста через реку Кубань по улице Тургенева. Стоимость выполнения работ взаимосвязана со сроком доведения лимитов бюджетных ассигнований и отражает действующий уровень инфляции, в соответствии с чем будет подлежать уточнению до начала реализации», — отметил Владимир Архипов.
По его словам, источник финансирования Тургеневского моста все еще не определили.
Как писали ранее Юга.ру, в феврале 2024 года в Краснодаре начали ямочный ремонт на Тургеневском мосту. Когда начнется капитальный ремонт моста, запланированный на 2024 год еще осенью 2022-го, не уточняется.