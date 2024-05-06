Мэрия Краснодара изменит документацию ремонта Тургеневского моста

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали о корректировке проектно-сметной документации ремонта Тургеневского моста

Предыстория: В январе 2018 года в Краснодаре на Тургеневском мосту провели ремонт четырех наиболее изношенных температурных швов. Уже тогда он находился в неудовлетворительном состоянии.

В ноябре 2022 года мэрия Краснодара заявила, что Тургеневский мост закроют на реконструкцию на 14 месяцев, но не уточнила, когда она начнется. Ремонт объекта оценили в 600 млн рублей.

В сентябре 2023 года власти города рассказали, что благоустройство Тургеневского моста стартует, когда на это появятся деньги.

Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре:

Власти Краснодара скорректируют документацию для выполнения ремонтных работ Тургеневского моста через реку Кубань. Об этом «РБК Краснодар» сообщил замглавы города Владимир Архипов.

«В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации для выполнения работ по ремонту моста через реку Кубань по улице Тургенева. Стоимость выполнения работ взаимосвязана со сроком доведения лимитов бюджетных ассигнований и отражает действующий уровень инфляции, в соответствии с чем будет подлежать уточнению до начала реализации», — отметил Владимир Архипов.

По его словам, источник финансирования Тургеневского моста все еще не определили.

Как писали ранее Юга.ру, в феврале 2024 года в Краснодаре начали ямочный ремонт на Тургеневском мосту. Когда начнется капитальный ремонт моста, запланированный на 2024 год еще осенью 2022-го, не уточняется.

Благоустройство Дороги Инфраструктура Капремонт Краснодар Ремонт дорог Транспорт Тургеневский мост

Новости

Скайпарк Сочи организует забег по Ахштырскому ущелью
Во Владикавказе впервые пройдет фестиваль спаржи
Мэрия Краснодара изменит документацию ремонта Тургеневского моста
В Краснодарском крае за последние три года появилось 40 виноделен
На Госуслугах может появиться раздел для знакомств
В 2024 году спрос на туры в Армению снизился из-за подорожания авиабилетов — туроператоры

Лента новостей

В России решили бороться с нелегальной занятостью
Вчера, 18:38
В России решили бороться с нелегальной занятостью
Правительство поручило создать в регионах соответствующие комиссии
Черное море уступило Байкалу в популярности среди туристов
Вчера, 09:30
Черное море уступило Байкалу в популярности среди туристов
«Краснодар» провел худший матч после возвращения Мусаева
Вчера, 12:51
«Краснодар» провел худший матч после возвращения Мусаева
Разбор игры с «Ахматом»

Реклама на сайте