Вид на Тургеневский мост с 16 этажа дома на Калинина 350/9 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вид на Тургеневский мост с 16 этажа дома на Калинина 350/9 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Дорогостоящий и долгий ремонт Тургеневского моста, похоже, откладывается на неопределенный срок. Недостаточно открыть новый Яблоновский — куда сложнее найти 600 млн рублей. Юга.ру публикуют осенние фотографии о том, как Тургеневский мост выглядит годами — всегда полон машин, неприветлив для пешеходов и неприятен глазу. Тургеневский мост строили с 1978 года, открыли в 1986-м. Это одна из трех переправ, связывающих берега Кубани в Краснодаре. В ноябре 2022 года мэрия Краснодара заявила, что планирует закрыть мост на ремонт на 14,5 месяцев. Чиновники отметили, что ремонт начнут только после открытия нового Яблоновского моста.

Новый Яблоновский мост в Краснодаре: Фотографии 1 ноября, когда открыли все полосы

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара Андрей Белугин рассказал Юга.ру, что при проектировании ремонт Тургеневского моста оценили в 494 445 190 рублей. Поскольку проект учитывал уровень цен на третий квартал 2021 года, стоимость будет уточнена «до момента начала реализации». В 2022 году вице-мэр Краснодара Владимир Архипов предположил, что «с учетом индексации в ближайшие годы стоимость реализации возрастет до 600 млн рублей». Он пояснил, что Тургеневский мост планируют ремонтировать, поочередно перекрывая по две из четырех полос. Белугин добавил, что пока «источник финансирования не определен», поэтому пока неясно, когда начнется ремонт. Те же сведения сайт 93.ru передал от Муниципального центра управления Краснодаром 18 декабря.

© Ответ мэрии Краснодара

Во время планируемого ремонта мэрия намерена: полностью заменить мостовое полотно асфальтобетонного покрытия,

частично заменить балки пролетного строения,

локально отремонтировать пролетное строение и опоры,

нанести антикоррозийное покрытие. Действительно, на многих бетонных балках пролетов и опорах заметны сколы и трещины; на металлических балках четырех самых длинных и высоких пролетов много ржавчины.

Тургеневский мост в октябре 2023 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Тургеневский мост в октябре 2023 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Тургеневский мост в октябре 2023 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Однако этим изъяны моста не исчерпываются. Большинство давних проблем связано с удобством для пешеходов.

Прежде всего, в ремонте нуждаются четыре винтовые лестницы — по две с краснодарской и адыгейской стороны.

Лестницы Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лестницы Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лестницы Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Пространство вокруг лестниц в Краснодаре хотя бы заасфальтировано.

Лестницы Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лестницы Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лестницы Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Адыгее под Тургеневским мостом нет асфальта, зато в избытке грязи и мусора. Фотографии для этой статьи сняты во время сухих и солнечных октябрьских дней. Несложно представить, как выглядит эта местность во время даже слабых осадков.

Лестницы Тургеневского моста в Новой Адыгее © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лестницы Тургеневского моста в Новой Адыгее © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лестницы Тургеневского моста в Новой Адыгее © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лестницы Тургеневского моста в Новой Адыгее © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лестницы Тургеневского моста в Новой Адыгее © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Состояние и доступность других лестниц к мосту в ауле Новая Адыгея лучше, но мусора рядом с ними не меньше.

Лестницы Тургеневского моста в Новой Адыгее © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Лестницы Тургеневского моста в Новой Адыгее © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Еще в Новой Адыгее жгут костры из мусора или опавшей листвы и веток.

Вокруг Тургеневского моста в Адыгее © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

У подъема на мост со стороны Адыгеи годами пересекали сплошную, чтобы заехать на западный дублер и прилегающие улицы. Судя по стертой разметке, пластиковые столбики не помогли.

Вокруг Тургеневского моста в Адыгее © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вокруг Тургеневского моста в Адыгее © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Возвращаемся по мосту в Краснодар. На столбах — социальная реклама. На перилах — облупившаяся краска и ржавчина.

Объявления на столбах Тургеневского моста © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Далее с западного тротуара моста открывается вид на многолетний пустырь по улице Кожевенной. Он заброшен минимум с 2011 года. Заборы подобных территорий в Краснодаре завешивают выставками детских рисунков, посмотреть статью с фотографиями об этом можно здесь.

Пустырь на Кожевенной © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Пустырь на Кожевенной © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Есть и роскошный вид на здание торгового центра «Карнавал». В марте стало известно, что его переоборудуют под офисы. Осенью 2023 года там заканчивали ремонт.

Ремонт бывшего ТЦ «Карнавал» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Ремонт бывшего ТЦ «Карнавал» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Ремонт бывшего ТЦ «Карнавал» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Ремонт бывшего ТЦ «Карнавал» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Ремонт бывшего ТЦ «Карнавал» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

По обоим тротуарам моста можно наблюдать многолетнее плачевное состояние ограждений.

Тротуары Тургеневского моста © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Тротуары Тургеневского моста © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Тротуары Тургеневского моста © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Далее — народная тропа с экстремальными штырями-опорами, по которой люди спускаются к автобусной остановке.

Спуск с Тургеневского моста к остановке общественного транспорта за постом ДПС © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Эта общественная остановка — одна из самых неприметных в Краснодаре: о ней можно догадаться только по дорожному знаку на столбе.

Остановка общественного транспорта за постом ДПС © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Проходим мимо поста ГИБДД. Полицейский спрашивает о целях фотографирования, просит показать снимки в качестве доказательства благих намерений. После внезапного (нет, ожидаемого) досмотра взамен спрашиваю, часто ли люди пользуются пешеходным переходом, который ведет по подъему моста от поста полиции к лестнице на улицу Буденного. В ответ — скромное «отвечать не уполномочен». Обычно разметку этого перехода не видно под машинами, и люди боятся ходить по нему.

Пешеходные переходы вокруг Тургеневского моста © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Пешеходные переходы вокруг Тургеневского моста © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Гораздо безопаснее пройти по протоптанной тропинке под мостом. Даже солнечным днем там темно и клаустрофобно, но спокойнее, чем перед нервными водителями в круглосуточной пробке.

Тротуары вокруг Тургеневского моста и под ним © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Другие пешеходные переходы, тротуары и лестницы вокруг Тургеневского моста тоже не очень удобны для безопасной ходьбы.

Вокруг Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вокруг Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вокруг Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вокруг Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вокруг Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вокруг Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вокруг Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вокруг Тургеневского моста в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Рекордное пересыхание реки Кубань осенью 2023 года обнажило еще одну давнюю проблему Краснодара, регулярно дополняющую трущобный фон вокруг Тургеневского моста. Речь, конечно же, о скандально известных канализационных стоках, годами сбрасывающих смрадные нечистоты в реку. Рядом с мостом сброса три: один совсем маленький, два — крупные и впечатляют своей пропускной способностью.

Канализационные стоки вокруг Тургеневского моста © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Канализационные стоки вокруг Тургеневского моста © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Канализационные стоки вокруг Тургеневского моста © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Канализационные стоки вокруг Тургеневского моста © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Канализационные стоки вокруг Тургеневского моста © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вместо послесловия — несколько чуть более открыточных видов Тургеневского моста.