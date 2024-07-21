Краснодарцы вышли на митинг из-за отключений электричества: к жителям приехал мэр и предложил заковать себя в наручники

20 июля жители микрорайона Россинского вышли на митинг и перекрыли одну из улиц Краснодара из-за ежедневных отключений электричества. На место приехал мэр и пообещал оставаться с гражданами, пока им не вернут свет

Предыстория: 16 июля в южных регионах России из-за сбоя на Ростовской АЭС вводили временные ограничения электроснабжения. В Краснодарском крае они действовали в Сочи и Геленджике, без света остались сотни тысяч жителей. Также в Краснодаре 16 июля отключения коснулись около 40% энергосистем города.



17 июля свет отсутствовал на 100 улицах города, а из-за неработающих светофоров осложнилась ситуация на дорогах. Позже власти заявили, что в Краснодаре будут отключать электричество до 21 июля включительно.

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Утром 20 июля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что недовольные отключениями света краснодарцы вышли на митинг и перекрыли улицу Кирилла Россинского.



«Каждый день отключали свет, каждый день. Сутки света не было сейчас, жара выше 40 градусов, домов 10–15 — нет света, в каждом доме по 600 квартир. «Краснодарэнерго» выбрали тактику не отвечать на звонки жителей. Из-за безысходности семьи покупают газовые баллоны и плиты, что может привести к трагедии в многоквартирном доме! Дома заселены молодыми семьями с маленькими детьми, пожилыми людими и есть инвалиды. Люди с колясками не могут спуститься или подняться. Лифты застревают с людьми и детьми и сидят больше часа в духоте и темноте пока приедут монтажники», — поделился СМИ один из местных жителей.

Пресс-служба мэрии Краснодара рассказала, что на место приехал глава города Евгений Наумов и пообщался с жителями домов по улице Краеведа Соловьева. Он признал, что в данный момент в городе есть отключения света, которые связаны с проблемами на АЭС (вероятно, речь об отключении одного из энергоблоков Ростовской АЭС). По его словам, в районе улицы Кирилла Россинского «случилась авария на кабеле», а сейчас «работы ведутся, тянется новый кабель». Мэр пообещал подвезти жителям воду в необходимом количестве и сказал, что не уйдет с места протеста, пока не дадут электричество. В ответ одна из протестующих закричала, что «мы тоже отсюда не уйдем». Позже глава Краснодара предложил «привязать его наручниками к столбу», пытаясь тем самым призвать жителей как можно скорее разблокировать движение по магистрали.

Также телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал о задержаниях участников протеста. По словам местных жителей, всех задержанных отпустили.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале и отметил, что из-за аномальной жары происходит большая нагрузка на энергосистему региона. В связи с нехваткой мощностей в период пиковых нагрузок районы сталкиваются с отключениями. Кондратьев также объяснил проблемы с энергоснабжением работой Ростовской АЭС.



Вечером 20 июля Евгений Наумов рассказал, что свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. По его словам, причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Ее устранили. Вместе с электроснабжением запустили и подачу воды в дома краснодарцев.