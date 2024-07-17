Ростовская АЭС устранила сбой: жители юга России почти сутки оставались без света

В 22:28 блок включили в сеть. Он начал подавать электроэнергию для восстановления энергоснабжения в регионе.



По данным пресс-службы, утром 17 июля блок №1 Ростовской АЭС несет полную нагрузку. Энергоблоки №2 и 4 также работают в штатном режиме, а энергоблок №3 планово ремонтируют с 22 июня.



Напомним, что 16 июля в южных регионах России из-за сбоя на Ростовской АЭС вводили временные ограничения электроснабжения. Они действовали в Сочи и в Геленджике. Без света остались сотни тысяч жителей. Также в Краснодаре 16 июля отключения коснулись около 40% энергосистем города из-за ограничения от Кубанского регионального диспетчерского управления.