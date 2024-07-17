Ростовская АЭС устранила сбой: жители юга России почти сутки оставались без света

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Ростовской АЭС включили энергоблок №1 в сеть. Причиной отключения стал сбой в работе генератора

17 июля пресс-служба «Росэнергоатома» сообщила, что блок №1 отключился 16 июля в 15:21 из-за ложного срабатывания защиты. Сотрудники станции приступили к устранению неполадок.

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В 22:28 блок включили в сеть. Он начал подавать электроэнергию для восстановления энергоснабжения в регионе.

По данным пресс-службы, утром 17 июля блок №1 Ростовской АЭС несет полную нагрузку. Энергоблоки №2 и 4 также работают в штатном режиме, а энергоблок №3 планово ремонтируют с 22 июня.

Напомним, что 16 июля в южных регионах России из-за сбоя на Ростовской АЭС вводили временные ограничения электроснабжения. Они действовали в Сочи и в Геленджике. Без света остались сотни тысяч жителей. Также в Краснодаре 16 июля отключения коснулись около 40% энергосистем города из-за ограничения от Кубанского регионального диспетчерского управления.

Как писали ранее Юга.ру, в некоторых районах Краснодара и пригородных поселках подняли тарифы на воду.

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