«Света нет, а парк Поддубного поет и пляшет». Жителям Ейска всю неделю отключают электричество

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы «Кубаньэнерго»
    © Фото пресс-службы «Кубаньэнерго»

В Ейске жители по 12 часов сидят без света. Администрация не публикует график отключений электроэнергии

19 июля администрация Ейского района в очередной раз сообщила о введении графика отключения электроэнергии и опубликовала список адресов. Однако в сообщении не указано конкретное время отключений. 

Местные жители в комментариях пишут, что свет отключают внезапно и на длительное время, заранее их никто не предупреждает. 

«У нас утром в 10:30 отключают и после 12 ночи только включают! А как-то было даже в 2:30 только дали. О каком веерном отключении идет речь вообще? Более 12 часов без электричества и воды с маленькими детьми».

«Слово «график» подразумевает некий временной интервал, а не тупо — отключены следующие районы.... Безобразие и издевательство над людьми».

Темно и жарко:

По мнению жителей Ейска, света нет только в спальных районах, однако электричество работает без сбоев в отелях и туристических местах.

«Света нет, а парк Поддубного поет и пляшет»,опубликовала комментарий блогер Ольга Колесникова.

Однако вечером 18 июля в парке развлечений люди застряли на колесе обозрения из-за отключения света. Подобный случай произошел накануне в Геленджике.

Этим же вечером жителям вернули свет в дома после многочасовых отключений, однако рано утром 19 июля ЛЭП не выдержали нагрузку и заискрили. Произошел обрыв линейного провода на улицах Мичурина и Киевской. Видео происшествия появилось в пабликах.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 июля снова планово отключили свет.

Анапа 19 июля на целый день осталась без воды. Собрали жалобы местных жителей.

Ейский район Кубаньэнерго Министерство энергетики РФ Происшествия Энергетика

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