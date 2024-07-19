«Света нет, а парк Поддубного поет и пляшет». Жителям Ейска всю неделю отключают электричество

В Ейске жители по 12 часов сидят без света. Администрация не публикует график отключений электроэнергии

19 июля администрация Ейского района в очередной раз сообщила о введении графика отключения электроэнергии и опубликовала список адресов. Однако в сообщении не указано конкретное время отключений. Местные жители в комментариях пишут, что свет отключают внезапно и на длительное время, заранее их никто не предупреждает.

«У нас утром в 10:30 отключают и после 12 ночи только включают! А как-то было даже в 2:30 только дали. О каком веерном отключении идет речь вообще? Более 12 часов без электричества и воды с маленькими детьми». «Слово «график» подразумевает некий временной интервал, а не тупо — отключены следующие районы.... Безобразие и издевательство над людьми».

Темно и жарко: Жители сразу нескольких районов Геленджика остались без света на всю ночь

По мнению жителей Ейска, света нет только в спальных районах, однако электричество работает без сбоев в отелях и туристических местах. «Света нет, а парк Поддубного поет и пляшет», — опубликовала комментарий блогер Ольга Колесникова. Однако вечером 18 июля в парке развлечений люди застряли на колесе обозрения из-за отключения света. Подобный случай произошел накануне в Геленджике.

Этим же вечером жителям вернули свет в дома после многочасовых отключений, однако рано утром 19 июля ЛЭП не выдержали нагрузку и заискрили. Произошел обрыв линейного провода на улицах Мичурина и Киевской. Видео происшествия появилось в пабликах.