Темно и жарко. Жители сразу нескольких районов Геленджика остались без света на всю ночь

В Геленджике уже вторые сутки происходят массовые отключения света. Люди остались без воды и кондиционеров. При этом на улице днем воздух раскаляется до +40°C

Утром 18 июля «Геленджикэлектросеть» сообщила, что с вечера 17 июля частично обесточены села Дивноморское и Кабардинка, микрорайоны Магилат, Толстый мыс и Южный. Жители на всю ночь остались без света.

Сегодня же МЦУ Геленджика опубликовало список городских улиц, где до сих пор нет света. В сообщении указаны сроки восстановления электроэнергии — от 2 до 10 часов. При этом в комментариях жители жалуются, что в некоторых ЖК электроэнергии нет уже несколько дней.