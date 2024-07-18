Темно и жарко. Жители сразу нескольких районов Геленджика остались без света на всю ночь
В Геленджике уже вторые сутки происходят массовые отключения света. Люди остались без воды и кондиционеров. При этом на улице днем воздух раскаляется до +40°C
Утром 18 июля «Геленджикэлектросеть» сообщила, что с вечера 17 июля частично обесточены села Дивноморское и Кабардинка, микрорайоны Магилат, Толстый мыс и Южный. Жители на всю ночь остались без света.
Сегодня же МЦУ Геленджика опубликовало список городских улиц, где до сих пор нет света. В сообщении указаны сроки восстановления электроэнергии — от 2 до 10 часов. При этом в комментариях жители жалуются, что в некоторых ЖК электроэнергии нет уже несколько дней.
Жара 40 °С, пустые полки и отсутствие воды:
16 июля под постами МЦУ подписчики писали, что свет отключают только в спальных районах, где живут местные жители. И якобы туристические объекты и рестораны продолжают работать.
- «Город весь светится! Канатка и колесо обозрения тоже! А мы перетопчемся в духоте и без воды!».
- «Дайте свету! Главное, Макдональдс работает, вся набережная в попугаях, а у нас на окраинах света нету!».
- «Вы если не можете обеспечить курорт водой и светом, не нужно сюда зазывать гостей, а то как из той поговорки про хорошего танцора».
Однако вечером 17 июля свет отключили на набережной — от Толстого мыса до Центрального пляжа. Основная часть кафе, ресторанов и магазинов закрылись, а в парке развлечений из-за резкого отключения остановились два аттракциона — люди «зависли» в воздухе, находясь на высоте.
16 июля «Геленджикэлектросеть» порекомендовала жителям и туристам экономить электроэнергию — не использовать несколько электроприборов одновременно, по возможности отказаться от кондиционера, не включать стиральную машинку днем.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре будут отключать электричество до конца недели.