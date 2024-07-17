Жара 40 °С, пустые полки и отсутствие воды: в Новороссийске закрываются магазины из-за отключения света

Предыстория: 16 июля на Ростовской АЭС из-за ложного срабатывания защиты отключился блок №1. Из-за этого без света остались сотни тысяч жителей юга России. В городах Краснодарского края вводили временные ограничения электроснабжения. Они действовали в Сочи , Геленджике и Краснодаре . Утром 17 июля специалисты Ростовской АЭС восстановили работу блока.

Однако и 17 июля во многих городах Краснодарского края отключают электричество. ЕДДС Новороссийска сообщил об аварийных отключениях во многих районах города. Без света остались тысячи жителей.



Также читатели «Новороссийского рабочего» рассказали СМИ, что из-за этого временно закрываются местные магазины в Южном районе города.



На дверях одного из сетевых магазинов появилось объявление: «Отключение электричества. Приносим свои извинения». О времени открытия не сообщается. Полки других магазинов Новороссийска пустеют. Предположительно, продукцию прячут в холодильные камеры, чтобы она не испортилась.